Achille Lauro, “Domenica”, canzone di Sanremo 2022/ Superstar sulle orme dei Maneskin

Achille Lauro torna a Sanremo 2022 ma questa volta da vero protagonista con il suo brano “Domenica”

Tra presenze come concorrente e super ospite, è il quarto anno di fila che Achille Lauro è presente al Festival di Sanremo 2022: una sovrapposizione mediatica non da poco. D’altro canto è noto che l’artista ha dietro le spalle una macchina organizzativa tra addetti discografici, promoter, stilisti come nessun altro. “Ho trascorso gli ultimi 5 mesi su un’isola con tutti i miei musicisti per pensare solo alla musica” ha detto, ma se il risultato è la carina, ma niente di che Domenica, il brano che presenta in gara, magari cinque mesi sono stati un po’ tanti. E’ vero che l’artista ha lavorato a ben sete brani che usciranno nella nuova edizione del disco dello scorso anno (operazioni queste che ormai vanno di moda, costringendo il pubblico a comprare due volte lo stesso disco) l’11 febbraio, Lauro – Achille Idol Superstar, quindi insomma ci sta.

“Domenica” la canzone di Achille Lauro a Sanremo 2022: un divertente rock’n’roll che prosegue sulla scia di Rollse Royce

Un processo creativo subìto da questi brani – tra le mura di uno studio costruito per l’occasione sull’isola che è stata casa dell’artista per più di cinque mesi – ha richiesto un lungo tempo di lavorazione, per poi andare a intrecciarsi in un unicum esemplare con le fila dell’album LAURO. Un viaggio che probabilmente non è ancora giunto alla sua fase finale ma che dà un’identità chiara e precisa di quello che sarà il futuro dell’artista-innovatore del panorama musicale italiano. Crossover tra diversi generi, stile unico e inconfondibile le nuove tracks cercano di aprire un varco che porta dritto alla musica internazionale (sulle orme dei Maneskin?). Domenica è comunque un divertente rock’n’roll che prosegue sulla scia di Roll Royce, e che lo vedrà esibirsi con un accompagnamento eccezionale, il più noto coro gospel americano, l’Harlem Gospel Choir. L’impatto sarà certamente straordinario. Nella serata delle cover del 4 febbraio eseguirà Sei bellissima con la stessa autrice e interprete del brano originale, Loredana Bertè.

