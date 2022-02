Achille Lauro, “Domenica” provocazioni e somiglianze sospette a Sanremo 2022/ Deludente il debutto ma…

Achille Lauro: prime polemiche a Sanremo 2022

Questa sera, giovedì 3 febbraio, Achille Lauro torna sul palco del Festival di Sanremo 2022 con la sua “Domenica”. L’artista romano ha aperto il 72° Festival di Sanremo, esibendosi per primo nella serata d’apertura di martedì 1° febbraio. Lo scorso anno, Lauro aveva presentato performance con quadri tematici ogni sere, mentre quest’anno è tornato tra i big in gara. È salito sul palco dell’Ariston a petto nudo, scalzo e vestito soltanto da pantaloni neri di pelle firmati Gucci e dai suoi numerosi tatuaggi. Amadeus si è lasciato scappare un “ammazza che fisico che ti sei fatto!”, inaugurando la serata con un simpatico siparietto “sto vicino a te perché faccio audience“. Al suo fianco le sei cantanti dell’Harlem Gospel Choir, vestite di bianco, con un “santino” di Lauro in mano. Il cantante ha terminato l’esibizione infilando le mani nella cintura per estrarre una boccetta d’acqua con cui ha inscenato un battesimo, suscitando subito molte critiche.

Achille Lauro: “Domenica” troppo simile a “Rolls Royce”

Il pezzo “Domenica” di Achille Lauro ricorda molto “Rolls Royce“: stessa metrica vocale, ma con delle sonorità più popolari. Lauro nel descrivere la canzone ha detto che questa connessione è voluta. Sui social però in molti hanno criticato la somiglianza tra i due brani: “Achille Lauro per andare in palestra non ha avuto il tempo di scrivere una canzone ed ha ripreso quella di 3 anni fa” e “Ma è identica a Rolls Royce”, hanno scritto due utenti su Twitter. E ancora: “E comunque #achillelauro è diventato più scontato dell’infortunio novembrino di 2 mesi di #Osimhen”. Anche Selvaggia Lucarelli ha twittato: “Achille Lauro ha plagiato se stesso“. Il giudizio della sala stampa infatti è stato piuttosto freddo e lo ha collocato soltanto al 9° posto della classifica provvisoria della prima serata e il 16° posto in quella finale.

