Achille Lauro ha partecipato anche nel 2025 al Festival di Sanremo con un brano che parla di amore, “Incoscienti giovani”. La canzone dell’artista nato a Verona ma cresciuto a Roma racconta un amore adolescenziale, libero e ribelle, nel quale i due protagonisti spesso vivono in strada e dormono in macchina. Non si tratta di un’invenzione, ma della realtà. Achille Lauro, infatti, è cresciuto in strada, nonostante provenisse da una famiglia benestante. E proprio in quegli anni ha vissuto una storia d’amore appassionata con la sua ex, che gli ha scritto anche una lettera in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ma oggi cosa sappiamo della vita privata del cantante? Achille Lauro è fidanzato?

Molto riservato sul suo privato, non sono molte le informazioni che abbiamo in merito all’artista classe 1990. Achille, infatti, non ama parlare della sua vita privata e in particolare modo delle questioni sentimentali che lo riguardano. Anche in passato abbiamo avuto notizie di alcune sue storie e frequentazioni ma non sono molte le storie ufficializzate dal cantante di “Rolls Royce”, che ama tenere privata la sua vita privata. Oggi Achille Lauro è fidanzato? Andiamo a scoprire cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale.

Achille Lauro è fidanzato? I gossip su Giulia Toscano

Achille Lauro è fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata del cantante originario di Verona, ma cresciuto a Roma? Ultimamente si è vociferata una sua conoscenza con una modella, Giulia Toscano, conosciuta anche per essere la sorella di Sarah Toscano, giovane concorrente in gara a Sanremo 2025 proprio come lui. Non sappiamo se il gossip sia reale o meno: i due diretti interessati, infatti, non hanno mai confermato le voci di una storia da loro. I due sono stati paparazzati insieme in qualche occasione e proprio per questa ragione si sono diffuse voci che parlano di una storia d’amore tra loro.