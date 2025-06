Uno degli artisti più amati degli ultimi anni è Achille Lauro, che con le sue canzoni d’amore sta facendo sognare intere generazioni. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? E soprattutto, la domanda che tutti si fanno: Achille Lauro è fidanzato? L’artista è molto riservato per quanto riguarda la sua vita sentimentale e raramente ha parlato di sé e di quello che concerne i fatti di cuore. Ad esempio, diversi anni fa, a Mara Venier raccontò di essere fidanzato da diverso tempo con una ragazza: una storia che poi sarebbe finita poco dopo. Nonostante questo, Achille Lauro ha sempre raccontato di credere molto nell’amore e di essere in cerca di una persona che potesse essere al suo fianco per sempre.

Di recente Achille Lauro è stato accostato ad una nuova donna, Giulia Toscano. Si tratta di una avvocatessa, nonché sorella di Sarah Toscano, giovane cantante di Amici che ha poi preso parte a Sanremo. I due sono stati visti insieme in diverse occasioni ma non in atteggiamenti intimi. A smentire la loro conoscenza ci ha pensato poi anche Sarah Toscano, che ha spiegato come non sapesse di storie d’amore tra la sorella e altre persone. Nessuna ufficialità, dunque, anzi: a quanto pare Achille Lauro non sarebbe fidanzato e a dirlo è stato proprio lui.

Al Festival di Sanremo, Achille Lauro è stato interrogato sulla sua situazione sentimentale. Parlando davanti alle telecamere, l’artista romano ha rivelato: “Sono single”. Una confessione che i fan aspettavano davvero da tanto tempo considerando che a lungo Achille non ha parlato delle questioni sentimentali che lo riguardavano. In un’altra intervista a Le Iene, Achille Lauro ha rivelato: “Mi piacerebbe tantissimo avere una famiglia, vorrei quindici figli. Aspetto la persona giusta per costruire qualcosa di sano”.