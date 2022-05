Achille Lauro eliminato all’Eurovision 2022/ “Sbattetemi giù dal toro se riuscite”

Achille Lauro: niente finale dell’Eurovision 2022

Achille Lauro, in gara all’Eurovision Song Contest 2022 per San Marino, si è esibito con il brano “Stripper” in occasione della seconda finale, ma non ha conquistato il pass per la finale di domani, sabato 14 maggio. “Ho accettato volentieri di partecipare ad Una Voce per San marino. La prima volta che ho fatto Sanremo ero guardato come un alieno. Era poco usuale che un giovane del mio mondo facesse un format di quel tipo. L’Eurovision è uno show che ha tantissimo rispetto per la performance e la volontà dell’artista. Puoi portare quello che desideri e creare il tuo show personale. Questo è quello che faccio io sempre”, aveva detto Lauro, commentando la sua partecipazioni all’evento. Ieri sera l’artista ha sicuramente infiammato il palco e conquistato il pubblico: sul palco ha cavalcato un toro meccanico e baciato il suo chitarrista Boss Doms.

Achille Lauro, bacio con Boss Doms ad Eurovision 2022/ "Ha incendiato il palco"

Achille Lauro commenta l’eliminazione

Subito dopo la chiusura della seconda semifinale, Achille Lauro ha scritto sui social: “Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour, vi amo”, pubblicando nelle sue storie alcune recensioni positive ricevute da importanti quotidiani. Cristiano Malgioglio, protagonista dell’Anteprima Eurovision Song Contest insieme a Gabriele Corsi, è rimasto molto deluso dall’eliminazione di Achille Lauro: “Mi dispiace veramente per Achille Lauro. ha fatto un’esibizione pazzesca dai. Poi è passata la Serbia, ma amore una che si lava le mani in continuazione deve vincere l’Eurovision con una canzone che non dice nulla? No io non ci sto, me ne vado ragazzi mi dispiace”, ha detto in diretta su Rai 1. Malgioglio ha anche minacciato di non presentarsi alla finale per protesta. Sicuramente Achille Lauro ha avuto la sfortuna di esibirsi la sera in cui l’Italia non ha potuto votare.

LEGGI ANCHE:

Achille Lauro, San Marino: chi è? Eurovision 2022/ Con Stripper nuova provocazione sul palco?Francesca, fidanzata Achille Lauro/ Quella volta in spiaggia, pizzicati mentre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA