Achille Lauro/ “Ero uno scappato di casa. Poi ho capito che l’abito fa il monaco e..”

Achille Lauro, in collegamento da Milano, presenta il libro “16 marzo – L’ultima notte” a Vieni da me. L’artista apre i cassetti della sua vita e si racconta ai microfoni di Caterina Balivo. “Ciao Bellezza, grazie per l’invito”, esordisce Achille. “Grazie a te per aver accettato l’invito“. Dal primo cassetto, la conduttrice tira fuori un taxi, fondamentale per la seconda vita di Achille. “Nella conquista della mia seconda vita ci sono state delle figure che mi hanno permesso di trasformarmi da scappato di casa a uomo d’affari. Quando mi sono trasferito in una nuova città, ho capito che, purtroppo, l’abito fa il monaco e mi sono dovuto adattare”, racconta Lauro ricordando quel taxi sul quale è salito e dal quale è sceso tante volte per poter diventare l’artista che è oggi. Dopo aver rivisto le sue esibizioni al Festival di Sanremo 2020, Lauro De Marinis ammette di non essere stato infastidito dalle critiche e di aver semplicemente indossato l’abito della canzone. Caterina Balivo, poi, si complimenta con lui per “aver portato lo show nello show”. “L’idea era di portare quello che facciamo ai concerti a Sanremo”, aggiunge Achille Lauro.

ACHILLE LAURO: “LA MALINCONIA FA PARTE DELL’ESSERE UMANO”

Ripercorrendo la sua ultima esperienza sul palco del Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro racconta di aver scelto di portare “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini perchè “è una delle canzoni più belle e struggente della musica italiana”. “Ti fa compagnia la malinconia?”, chiede Caterina Balivo. “La malinconia fa parte dell’essere umano ed è quella che ti spinge a cercare le cose belle”, risponde Lauro. Sul lockdown, poi aggiunge: “sono riuscito a trarre beneficio dal tempo. Ormai abbiamo imparato ad adattarci alle situazioni. Ho lavorato molto, per quanto sia una situazione tragica, bisogna adattarsi per se stessi e gli altri. Mi sono mancati i rapporti umani, uscire e vivere. Ho rivalutato le cose semplici. La prima volta che sono uscito ho camminato per due ore e mezza”, afferma Achille Lauro che svela così di aver imparato ancora di più ad apprezzare la libertà.



