Achille Lauro/ Flop preannunciato all’Eurovision?

Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è un altro degli artisti più attesi che infiammerà il palco de Il Viaggio della musica. Dopo la sua come sempre provocatoria performance al Festival di Sanremo, lo ritroveremo quindi il 25 aprile a Battiti Live dove potrebbe cantare Domenica. Il Poliedrico artista è già pronto a tornare a solcare vari palchi italiani con il suo tour Achille Idol Superstar. Ha già saputo incantare il pubblico sulla MSC Crociere di Il Viaggio della Musica con la sua arte e siamo sicuri saprà farlo di nuovo.

A quanto si può leggere sul quotidiano Il Giornale, Achille Lauro è stato protagonista insieme alla cantante e amica Annalisa, di un evento molto speciale: i due hanno performato insieme al Centro Verga di Monza, centro specializzato nella cura per le malattie del sangue dei bambini. Scontato dire quanto sia stata una vera gioia ricca di divertimento per i bambini ospiti della struttura che apprezzano la musica del cantante romano. Durante quell’occasione Achille Lauro ha avuto modo di donare anche il suo triplo disco di platino mettendolo all’asta durante una serata benefica, per contribuire alla raccolta fondi a favore del Centro ospedaliero visitato.

Achille Lauro, la sua grande sensibilità

Achille Lauro ha sempre mostrato una grande sensibilità nonostante la sua aria da duro e la sua musica a tratti molto dura e provocatoria. Ma Achille Lauro non smette mai di far parlare di sè, già qualche mese fa infatti era stato fortemente criticato per la sua partecipazione all’Eurovision Festival tramite quello che a molti è parso un escamotage bello e buono.

Partecipando e vincendo infatti con una sua canzone il festival della Canzone di San Marino il cantante si è aggiudicato il diritto di presentare il suo brano anche alla Kermesse della canzone Europea. Dopo la vittoria dello scorso anno dell’Italia difficile che i nostri artisti vincano per una seconda volta di fila e dopo un Sanremo sottotono sarà difficile vederlo brillare all’Eurovision

