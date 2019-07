Achille Lauro/ Gay? Il bacio sulla bocca al chitarrista Boss Doms divide i fan…

Il bacio sulla bocca tra Achille Lauro e Boss Doms continua a far discutere…

Achille Lauro è uno degli ospiti della seconda puntata di Battiti Live 2019, la kermesse canora dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. Questa settimana la puntata sarà da Brindisi e vedrà alcuni dei rappresentanti più importanti della musica pop, trap e hip-hop salire sul palco. Tra questi non poteva mancare la rivelazione musicale del 2019: Achille Lauro che con la sua ‘Rolls Royce’ ha conquistato le classifiche e il pubblico dei giovanissimi. L’eccentrico trapper continua a far discutere e ad attirare l’attenzione come quando, durante un concerto tenuto a Villafranca, ha baciato sulla bocca il chitarrista Boss Doms. Il video, pubblicato sui social dallo stesso Achille, è stato poi rimosso. Nulla contro i gay, anche se questo bacio ha scatenato la curiosità del pubblico che ha chiesto a gran voce se Achille fosse omosessuale. Il cantante non ha replicato alla domanda di alcuni fan, ma a rispondere alla cosa alcuni fan accaniti che hanno precisato: “no, non è gay, il produttore Boss Doms, che è quello con la chitarra, ha pure una figlia. Era un bacio simbolico”.

Achille Lauro, 1969 album: “Gli anni Sessanta e Settanta sono stati di grande cambiamento”

Il 2019 è stato un anno davvero importante per Achille Lauro che, dopo il Festival di Sanremo 2019, ha spiccato letteralmente il volo. A pochi mesi dalla kermesse, infatti, il trapper ha pubblicato il disco “1969”, un anno che ha cambiato la vita dell’uomo. “1969 è l’anno che ha segnato profondamente la nascita dell’uomo moderno, non solo nella musica” precisa Achille nel singolo omonimo. Del resto il 1969 è l’anno dello sbarco dell’uomo sulla Luna come ha ricordato lo stesso cantante a Sky Tg24 dicendo anche: “gli anni Sessanta e Settanta sono stati di grande cambiamento. James Dean è la gioventù sregolata, la Marilyn Monroe preferisce piangere su una Rolls Royce. Poi Jimi Hendrix con suo immaginario hippie e libertino. Infine Elvis Presley che ha contaminato la mia musica negli ultimi anni. Poi nel 1969 ci sono stati l’allunaggio, il primo cuore artificiale, Woodstock… e poi ho partecipato alla 69ma edizione del Festival di Sanremo”.

Achille Lauro: “tutte le canzoni nascono in modo diverso”

Il cantante recentemente è stato tra i protagonisti anche del Radio Italia Live dove ha presentato il nuovo album 1969. Ai microfoni di Radio Italia ha raccontato come è nato il concept del disco: “dall’esigenza di fare cose nuove, senza pianificazioni. In tutti gli album ci siamo mossi tra vari generi, abbiamo fatto un mischione. A questo disco abbiamo lavorato un annetto e mezzo tra punk, rock, batterie elettroniche e trap”. Non solo, Achille Lauro ha raccontato la molla che lo porta a scrivere le sue canzoni: “gli alti e bassi che passano tutti, solo che io quando passo i momenti no li metto su carta e ne faccio tesoro. Se un giorno, invece, sono contento scrivo ‘Rolls Royce’. Nell’album c’è una parte divertente e spensierata, e una più personale, emotiva e introspettiva”. Sui progetti futuri, il trap non ha nascosto di aver pronti già due album e di voler realizzare un ‘follow up’ di ‘Rolls Royce’.





