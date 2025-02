Achille Lauro ha una fidanzata? Il gossip arriva anche a Sanremo 2025

Achille Lauro prova in tutti i modi a restare lontano dal gossip, ma è il gossip a non riuscire a stare lontano da lui, soprattutto quando è tra i protagonisti di una vetrina importante come il Festival di Sanremo 2025. Dunque, si rincorrono le voci sul suo status sentimentale: è fidanzato? Peraltro, sono le sue stesse canzoni a destare curiosità, visto che l’amore è al centro della sua musica, ma è solo tramite essa che racconta cosa nasconde nel suo cuore, perché sono rare infatti le dichiarazioni pubbliche.

Ad esempio, nel 2019 raccontò di essere fidanzato da diversi anni, un anno dopo fu paparazzo mentre baciava una ragazza, Francesca, con cui aveva una relazione da quattro anni, ma ora si apprende che questa donna è nel suo passato, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel suo presente invece perché è di lei che parla la canzone che ha portato a Sanremo, “Incoscienti giovani“. Questo però non vuol dire che non ci sia una nuova donna nella sua vita, almeno stando alle voci che stanno circolando…

Chi è la nuova fidanzata? Il gossip su Giulia Toscano

Stando a quanto riportato da Rainews, Achille Lauro è fidanzato, ma non ci sono conferme ufficiali riguardo l’identità di questa donna. Al suo fianco ci sarebbe una nuova donna che viene definita “importante”. Le ipotesi sull’identità della fidanzata non mancano: negli ultimi tempi si è parlato di Giulia Toscano, sorella della più nota Sarah, che ha vinto Amici nella scorsa edizione ed è in gara proprio con Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025. Anche se è attiva sui social, non fa parte del mondo dello spettacolo: si tratta di un avvocato che però partecipa a eventi mondani e red carpet, in cui mostra la sua bellezza ed eleganza.

I rumors erano stati alimentati anche per via di un avvistamento di Achille Lauro con una ragazza in una discoteca di Milano, poi è emerso che quella donna sarebbe proprio Giulia Toscano. Una cosa è sicura: anche lei è a Sanremo e, almeno pubblicamente, solo per sostenere la sorella, mentre su quel che accade “dietro le quinte” non ci sono conferme, visto che nessuno dei due ha deciso di uscire allo scoperto anche solo per confermare o smentire le indiscrezioni.