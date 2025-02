La canzone romantica di Achille Lauro a Sanremo ha fatto innamorare la giuria e il pubblico. La sua “Incoscienti giovani” lascia intuire un amore passato, che lascia degli strascichi importanti nei propri ricordi e nella propria vita. Si tratta di una canzone è stata apprezzata davvero da tutti e che, inevitabilmente, ha riacceso la curiosità sulla vita sentimentale del cantante. In tanti si sono chiesti se Achille Lauro avesse una fidanzata. Ma la risposta qual è? Non si conosce quale sia la situazione sentimentale di Achille che è stato paparazzato, qualche tempo fa, con Giulia Toscano, la sorella di Sarah, tra l’altro in gara a Sanremo a sua volta.

Lui ha più volte ribadito di tenere molto alla sua vita privata e per questa ragione di non voler mettere in piazza quelli che sono i suoi sentimenti ma nonostante questo, la curiosità della gente non si placa. Cosa sappiamo, dunque, della sua vita privata? A riaccendere i gossip è stata non solamente la sua splendida “Incoscienti giovani” ma anche la lettera della sua ex fidanzata che ne è conseguita e che è stata pubblicata proprio da Lauro sui social. Una lettera scritta dalla sua ex fidanzata dell’adolescenza, che ha fatto emozionare l’artista romano ma anche i suoi fan, che con occhi sognanti hanno letto del loro amore immaturo e giovane, che in quel momento sembrava davvero potesse durare per sempre.

Achille Lauro ha una fidanzata? La lettera della ex riaccende i riflettori

Non sappiamo se Achille Lauro abbia attualmente una fidanzata, o se sia single. Ci siamo però emozionati un po’ tutti con il messaggio scritto dalla sua ex fidanzata, che lo ha conosciuto in gioventù. “Non scorderò mai quello che è stata la nostra adolescenza incosciente e sarò sempre innamorata di quel ragazzino sognatore” scrive la ragazza, che si firma solo con una S. “Nonostante fosse un ragazzo difficile, chi riusciva a superare lo scoglio scopriva una sensibilità preziosa” continua ancora la lettera della giovane ragazza, la sua ex fidanzata.

Un messaggio colmo di significato che fa ben comprendere da dove sia nata “Incoscienti giovani”: una storia reale, una storia vissuta, una storia d’amore che è terminata ma che non verrà mai dimenticata. Non sappiamo se Achille Lauro abbia una fidanzata ma quel che è certo è che nel cuore di S., il loro amore vive ancora.