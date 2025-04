Achille Lauro emoziona Roma alla vigilia della presentazione del suo nuovo album con un concerto improvvisato a Piazza di Spagna, proponendo la sua Incoscienti giovani. E intanto i fan si chiedono cosa ci sia nel cuore del cantante, c’è una donna in questo momento della vita di Achille Lauro? Adesso no, anche se in passato. il cantautore ha avuto delle relazioni importanti, come ammesso: “Per tanti anni sono stato una con una ragazza, so cos’è l’amore relazione. Ora lo vivo diversamente. La relazione è un’altra cosa che non ho; fortunatamente so stare da solo. Non ho quell’esigenza” le parole di Achille Lauro che si è poi aperto su un suo altro sogno, quello riguardante un figlio, un domani.

Francesca Michielin lascia la manager Marta Donà: i presunti motivi/ Fan in tilt: "Finalmente libera"

“Il giorno che farò questo atto di coraggio e stare insieme e condividere la vita sarà veramente la persona per cui ne varrà la pena. La mia libertà vale troppo. Un figlio? Mi piacerebbe tantissimo ma ora ho tante cose in testa e deve veramente valerne la pena. Un figlio è una conseguenza di qualcosa di grande; non è che ‘faccio un figlio perché ho 35 anni” le parole riportate da Today.

Uomini e donne, Ilaria confessa: "Vincenzo ha contattato Agnese a febbraio"/ Colpo di scena nel dating show

Achille Lauro e l’ironica confessione: “Le donne ti rovinano in tre secondi”

Tra le parole raccolte da Today, troviamo un Achille Lauro profondo anche riguardo i rapporti con il genere femminile. Il cantante romano ha ammesso che secondo il suo punto di vista andrebbe cambiata la concezione dei rapporti, lui che in realtà grossi grattacapi con sembra averne avuti nelle sue vecchie storie:

“Problemi con le donne non ne ho mai avuti. Basta essere gentili. C’è questa cosa che l’uomo vuole farsi vedere macho ma la donna è troppo più superiore, se vuole ti rovina in tre secondi (ride, ndr). Io ripartirei dalla gentilezza: aprire una porta, regalare un fiore”.

Elisabetta Canalis, ritorno di fiamma con Georgian Cimpeanu?/ Una foto riaccende la speranza dei fan