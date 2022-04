Achille Lauro/ Il poliedrico artista pronto al nuovo tour Achille Idol Superstar

Achille Lauro sarà ospite questa sera sul palco della crociera Msc per lo show musicale Il Viaggio della musica, in onda tutte le settimane su Italia 1. Il popolare cantautore romano è uno degli artisti più eccentrici della scena musicale, ma possiede un animo sensibile e generoso, sempre attento a sposare le cause che gli stanno più a cuore. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, la scorsa settimana è stato protagonista, insieme all’amica e collega Annalisa, di un evento molto speciale. I due cantanti si sono esibiti al Centro Verga di Monza, centro specializzato nella cura per le malattie del sangue dei bambini. Una vera festa per i piccoli pazienti che apprezzano la musica e le canzoni del cantante romano. Achille Lauro, nell’occasione ha voluto donare il suo triplo disco di Platino messo all’asta durante una serata benefica, per contribuire alla raccolta fondi a favore del Centro ospedaliero di Monza.

Sempre al centro del gossip e delle polemiche, Achille Lauro, non ha mai smesso di far parlare di sé sin dalla sua prima apparizione. L’ultima critica rivolta al cantante riguarda la sua partecipazione all’Eurofestival. Lauro, partecipando al concorso Una canzone per San Marino, ha vinto la possibilità di gareggiare alla grande manifestazione canora che si terrà a Torino, per rappresentare la piccola Repubblica. Molte persone, tra cui il collega Blanco, non hanno gradito affatto il gesto, ritenendolo solo una maniera subdola per partecipare all’Eurovision song Contest senza alcun merito.

ACHILLE LAURO: L’ESORDIO IN CARRIERA E LO SHOW A SANREMO”

Le pagine social di Achille Lauro sono seguitissime, perché il cantante ama osare e rischiare, e non dà peso a critiche e commenti negativi. Un performer in grado di stupire sempre i suoi fan con look stravaganti e travestimenti degni di ammirazione. 10 anni fa è stato pubblicato il suo primo mix tape e Achille Lauro ha voluto condividere con i fans questo momento, ricordando gioie, amarezze e i grandi momenti di solitudine che sono seguiti.

Il cantante ha debuttato proprio nel 2012 come rapper, e il suo primo album risale al 2014, mentre nel 2015 incise “Dio c’è” con uno stile che si avvicina al hip hop. Nel 2017 ha invece partecipato a Pechino Express, mentre nel 2019 ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce ottenendo un grande successo di pubblico e di critica. Alla kermesse dell’Ariston ha partecipato anche lo scorso anno in veste di performer e trasformista, dividendo come sempre il pubblico in due fra chi lo ha apprezzato e chi invece lo ha criticato. L’estate scorsa insieme a Orietta Berti e Fedez ha lanciato invece la canzone Mille che è diventata Disco d’oro in pochi giorni, mentre con il titolo Achille Idol superstar, sarà protagonista con numerosi concerti durante la prossima estate.

