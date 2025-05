Achille Lauro irriconoscibile in un vecchio video: treccine bionde e un look che oggi sembra appartenere a un’altra vita.

Chi conosce Achille Lauro solo per le sue ultime performance, per i look teatrali e le provocazioni curate in ogni dettaglio, probabilmente faticherebbe a riconoscerlo nel video che sta circolando in queste ore sui social.

Capelli intrecciati in treccine bionde, vestiti larghi, uno stile decisamente più grezzo, quasi da strada. Eppure sì, quel ragazzo è proprio lui: Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, ripreso in un momento che oggi sembra lontano anni luce. Ma che, in realtà, racconta una parte fondamentale della sua evoluzione artistica e personale.

Achille Lauro un look che non t’aspetti

Anche se oggi il suo nome è sinonimo di spettacolo, moda e sperimentazione, Achille Lauro non ha mai fatto mistero delle sue origini musicali e del suo percorso fuori dagli schemi. Nato nel 1990 a Verona ma cresciuto a Roma, Lauro ha iniziato nel mondo dell’underground rap romano, un ambiente dove le regole erano chiare e l’estetica era tutto fuorché sofisticata.

Nei suoi primi progetti, pubblicati con la scuderia indipendente Roccia Music, la sua immagine era molto diversa da quella attuale. Lo stile era più urbano, vicino alla trap e alla cultura street americana, con influenze che andavano dal punk al grunge, ma ancora lontane dal glam estremo a cui ci ha abituato negli ultimi anni.

Il video in questione, che ha suscitato stupore e curiosità tra i fan, è una sorta di finestra aperta su quella fase iniziale, dove il personaggio stava ancora prendendo forma. C’è qualcosa di affascinante in quel contrasto. Perché da allora Achille Lauro ha saputo cambiare pelle più volte, trasformandosi da rapper a popstar, da cantante a performer, da autore a provocatore visivo. Ogni sua uscita pubblica, ogni esibizione a Sanremo, ogni copertina ha segnato una tappa precisa della sua metamorfosi. E ogni volta, con grande lucidità, ha spiazzato tutti, riuscendo a far parlare di sé senza mai risultare banale.

Infatti, uno dei suoi talenti più evidenti è proprio quello di reinventarsi continuamente. I look che oggi lo caratterizzano – tra pizzi, lustrini, trucchi marcati e silhouette da icona queer – non sono semplici provocazioni, ma strumenti narrativi. Ogni scelta estetica racconta qualcosa del personaggio e dell’uomo. E anche quel vecchio video, con le treccine bionde e l’aria sfrontata, ha una sua funzione. Ci ricorda che prima di diventare un’icona pop, Achille Lauro era un ragazzo che cercava la sua voce. E che quella voce, con il tempo, è diventata un grido potente, riconoscibile e, soprattutto, libero.

Senza ombra di dubbio, il suo è uno dei percorsi artistici più interessanti del panorama italiano contemporaneo. Un viaggio fatto di rotture, intuizioni e coraggio. E vedere oggi quel filmato del passato, quasi dimenticato, ci fa capire quanto sia profonda la trasformazione. Non solo nel look, ma anche nella consapevolezza di chi è e di cosa vuole raccontare.