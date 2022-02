Achille Lauro, la canzone ‘Stripper’ all’Eurovision 2022 per San Marino/ Sfiderà Mahmood-Blanco

Achille Lauro non sarà all’Eurovision 2022 per l’Italia ovviamente, visto che a rappresentare il nostro paese saranno Mahmood e Blanco, ma per San Marino. Ha vinto, infatti, “Una Voce per San Marino”. Alla vigilia era super favorito, ora è vincitore con la canzone “Stripper”. A sceglierlo una giuria guidata da Mogol nella serata finale che si è temuta al Teatro Nuovo di Dogana, trasmessa tra San Marino Rtv, che ha organizzato la manifestazione con Media Evolution e la Segreteria di Stato per il Turismo. Achille Lauro ha saputo cogliere la chance offerta da San Marino, che ha aperto la partecipazione a big ed emergenti senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua per la canzone.

Infatti, tra i big, presentati da Senhit e Jonathan Kashanian, anche Valerio Scanu, Ivana Spagna, Alberto Fortis con il batterista della Formula 3 Tony Cicco e la band romana Deshedus, oltre all’ex tronista di Uomini e Donne e gieffino Francesco Monte, Cristina Ramos che ha vinto “Got talent Espana” e “La Voz Mexico”, Matteo Faustini, che ha vinto il Premio Lunezia per le nuove proposte di Sanremo 2020, e la “wild card” Fabry & Labiuse feat. Miodio, che sono i primi partecipanti per San Marino all’Eurovision nel 2008.

Achille Lauro ha vinto “Una Voce per San Marino” davanti al dj Burak Yeter con Alessandro Coli (“More than you”) e Aaron Sibley, arrivato dal Regno Unito (“Pressure”). Per quanto riguarda gli altri premi assegnati, ad Achille Lauro è andato anche quello per il brano più radiofonico, invece quello della critica a Mate. Ha dato forfait per motivi di salute il rapper Blind. Invece tra gli ospiti della finale Albano Carrisi e Mirko Casadei per l’omaggio al padre Raoul. Solo quinto posto per Francesco Monte, che aveva polemizzato per la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 della cantante spagnola Ana Mena. Ma quest’ultima ora si è fatta sentire con una battuta sarcastica sui social: “Sto volando”, ha infatti scritto durante l’esibizione dell’ex tronista di Uomini e Donne. Dopo aver tappato anche a “Una Voce per San Marino” potrebbe fare un altro tentativo. È rimasto vacante il posto della Svizzera all’Eurovision Song Contest…

San Marino has found its voice! 🎤@AchilleIDOL has won ‘Una Voce per San Marino’ and will fly the Sammarinese flag in Turin with the song ‘Stripper’! 🇸🇲

➡️Find out more about him at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/JaWupH9YCL

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 19, 2022