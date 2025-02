Achille Lauro e Elodie scatenano l’Ariston con la cover

Era davvero attesissima anche la cover di Achille Lauro ed Elodie a Sanremo 2025, la coppia di artisti romani ha deciso di omaggiare dei successi intramontabili della canzone italiana, come a A mano a mano, i due artisti hanno reinterpretato A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè, unendo le loro voci e il loro carisma in un’esibizione davvero stracolma di emozione e capace di regalare un bel momento di musica nella serata delle Cover all’Ariston.

Prima di esibirsi sul palco dell’Ariston, Achille Lauro si era espresso così in una intervista sulla decisione di mixare i due brani con l’amica e collega Elodie: “La cover di A mano a mano è un omaggio a Roma, alla mia città, a quella di Rino Gaetano. Con Elodie siamo molto vicini, lei vive quello che dice, è parte di quel dramma romano tipico di chi ha vissuto nelle periferie romane”. Dopo il duetto, Achille Lauro ha voluto fare una speciale dedica per Elodie per San Valentino, mantenendo una promessa fatta alla collega: “Ho promesso a Elodie che avrei fatto questa incosciente pazzia” le parole di Lauro che ha poi intonato Ancora.

Achille Lauro e Elodie, l’accoglienza del pubblico: “Doppio capolavoro”

L’esibizione dei due cantanti romani sul palco dell’Ariston è particolarmente riuscita, visto che l’umore dei social è di quelli giusti dopo la performance a Sanremo 2025 nella quarta serata: “Un capolavoro, che bomba Achille Lauro ed Elodie al Festival”.

I due cantanti hanno colpito il pubblico, che chiede a gran voce un posto nelle prime posizioni, vista anche la grande concorrenza degli altri cantanti in gara che non sono certo stati da meno in questa magica notte di musica all’Ariston, vedremo se Achille Lauro ed Elodie riusciranno a scalare la montagna fino ad arrivare al vertice.

