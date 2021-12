Achille Lauro/ L’amore per la fidanzata Francesca “il motore di tante cose”

Fra gli ospiti più attesi di questa seconda serata dello show Uà, Uomo di varie età, su Canale 5, anche Achille Lauro. L’eccentrico artista è stato uno dei grandi protagonisti dell’anno che volge alla conclusione, e la scorsa primavera si è esibito al Teatro degli Arcimboldi insieme all’Orchestra: in quell’occasione ha creato una vera e propria opera d’arte, un quadro digitale (cosiddetto Nft), con il suo battito cardiaco, messo all’asta e il cui contributo, 100mila euro, devoluto ad un ospedale pediatrico.

Achille Lauro indossava uno smoking rosso, un omaggio al film di Stanley Kubrick, Arancia meccanica, e durante l’esibizione ha regalato una performance sublime, intonando ad esempio l’inno alla femminilità e alla luna, leggasi Marilù, ma anche Bam Bam Twist, quindi Bella e la Bestia, brano molto importante per la sua carriera, per poi cantare con una rosa rossa in mano il verso “L’amore non è altro che una rosa”.

ACHILLE LAURO E LA FIDANZATA FRANCESCA: “L’AMORE E’ IL MOTORE”

Achille Lauro è un personaggio pubblico a tutti gli effetti, di conseguenza molti si chiedono se lo stesso sia fidanzato o meno, e la risposta è affermativa: l’artista è legato da anni alla sua Francesca, anche se su di lei vi sono poche informazioni, a parte una paparazzata su un giornale di gossip durante il compleanno dello stesso Lauro, festeggiato a Sabaudia. Scatti che hanno mostrato i due abbracciati mentre si scambiavano effusioni tenere, a conferma del loro forte amore.

Achille Lauro non parla del resto quasi mai della sua storia d’amore, ma Mara Venier è riuscita a farlo aprire, chiedendogli della sua vita personale durante una recente puntata di Domenica In: “E da diversi anni che sono fidanzato – aveva risposto il cantante – e l’amore è il motore di tante cose ed è anche d’ispirazione, lo insegnano proprio i grandi poeti della storia”. Fra le tante curiosità legate ad Achille Lauro ve ne è anche una riguardante il suo completo rosso in velluto firmato Gucci, indossato, come detto sopra, al teatro degli Arcimboldi di Milano, durante il concerto. Si tratta di un vero e proprio “tormentone”, un capo divenuto di fatto iconico nel mondo della musica, ma soprattutto della moda. Un grande riscatto per questo giovane e straordinario cantante, anzi, artista a 360 gradi, che ha avuto un passato un po’ turbolento, come racconta lo stesso nelle sue canzoni e nel suo libro, ma che ha saputo rialzarsi ed emergere, e che ora è uno dei musicisti più richiesti sulla scena.

