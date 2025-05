Lavori in corso per la nuova edizione di X-Factor, il programma musicale di Sky condotto da Giorgia nell’ultima edizione ha annoverato la presenza nella squadra di giudici di Achille Lauro. Il noto artista romano è stato uno dei volti della passata edizione insieme a Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli, che sembra pronto a lasciare il bancone del noto programma. Un destino che potrebbe unirsi a quello di Achille Lauro, che nel corso di un intervento radiofonico a Deejay Chiama Italia ha parlato della possibilità di salutare X-Factor:

Michelle Hunziker ha un nuovo compagno?/ "Il suo cuore diviso tra quattro uomini"

“Il pubblico ha un’influenza nei voti, si sente la pressione del pubblico. Secondo me la sentono i cantanti, io sono contento e mi diverto col pubblico. Io l’ho già sentita in altri contesti, ho fatto diversi Sanremo rischiando che mi tirassero i pomodori” ha confidato Achille Lauro tornando su alcune sue esperienze passate tra cui i Festival di Sanremo. E riguardo a X-Factor ha ammesso: “Non so se lo rifarò, in caso propongo Linus al mio posto” ha detto ai microfoni di Radio Deejay.

Manuela Arcuri: “Stravolta la mia vita per mio figlio Mattia”/ “Seconda gravidanza? Forse è tardi…”

Achille Lauro e le novità musicali: “Mi sono preso tempo”

Negli ultimi mesi abbiamo assistito al ritorno del cantante romano, che si è mostrato in una versione 2.0 in grado di far breccia anche nel cuore di tanti nuovi fan, che fino a questo momento lo avevano snobbato.

“Mi sono preso del tempo per fare della musica fatta bene. Me ne sono un po’ fregato del meccanismo e del vortice discografico” ha raccontato Achille Lauro a Radio Deejay soffermandosi sulla sua esperienza negli Stati Uniti. “Ho fatto lì la mia nuova musica e ho anche vissuto da quelle parti negli ultimi due anni” ha ammesso il cantautore romano.

Giulia Salemi, lacrime per partenza del fidanzato Pierpaolo Pretelli all'Isola/ Web: "Reazione esagerata"