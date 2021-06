Achille Lauro, liti dietro le quinte di Celebrity Hunted 2?/ Parla il manager “Falso”

Anche la seconda stagione di Celebrity Hunted sta per fare il suo esordio su Amazon Prime Video. Ancora una volta a partecipare al particolare game un cast fatto di stelle, che sono Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie in coppia con M¥ss Keta, Diletta Leotta e Achille Lauro e Boss Doms. Proprio Lauro è però finito al centro di indiscrezioni secondo le quali avrebbe avuto discussioni con alcuni addetti ai lavori. Stando, infatti, a quanto riporta Giuseppe Candela per Dagospia: “A Milano gira voce che dietro le quinte ci sarebbero stati non pochi problemi per la gestione di Achille Lauro, in particolare alcuni accennano a scontri accesi tra il management dell’artista e la società di produzione Endemol. Solo cattiverie?” si chiede il giornalista e a rispondere è arrivato il manager di Achille Lauro.

La risposta del manager di Achille Lauro: “Smentisco tutto”

Attraverso una nota stampa, Angelo Calculli, manager di Achille Lauro, nega tutto: “Smentiamo categoricamente quanto scritto oggi all’interno dell’articolo di Dagospia, secondo il quale vi sarebbero stati problemi nella gestione di Achille Lauro dietro le quinte di Celebrity Hunted addirittura riferendosi a scontri occorsi tra il management e la Endemol Shine Italy. Nulla di più falso avrebbe potuto essere rappresentato.” fa sapere. E continua: “L’esperienza di Achille Lauro in Celebrity Hunted è stata a dir poco entusiasmante, serena e a tratti goliardica. Tutto è stato gestito alla perfezione grazie al supporto di un team molto professionale e grazie al sostegno di una struttura produttiva come Endemol. Quanto ai rapporti personali del manager con Endemol inutile e superfluo puntualizzare quanto siano ottimi e improntati da sempre, anche per altre occasioni, alla correttezza e reciproco rispetto. Non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema o discussione.” Così conclude: “Chi riferisce situazioni differenti o contrapposte alle mie dichiarazioni lo fa non tenendo conto della verità”.

