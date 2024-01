Achille Lauro, ‘mistero’ sul concerto cancellato a Capodanno al Cinecittà World/ “Accordi non rispettati…”

Achille Lauro ‘salta’ il concerto di Capodanno: “Non sono stati acquistati abbastanza biglietti…”

Il 2024 è iniziato da poco più di 24 ore ed è già polemica per uno degli artisti più istrionici e discussi del panorama italiano: Achille Lauro. Il cantante – come riporta Dagospia – si sarebbe dovuto esibire in chiusura del nuovo anno presso il parco tematico Cinecittà World ma avrebbe deciso di disertare l’appuntamento. Le ragioni della mancata esibizione non sono ancora del tutto chiare data la presenza di versioni contrastanti tra l’entourage di Achille Lauro e i rappresentanti del parco tematico.

Achille Lauro choc: "Andavo a rubare al supermercato, ero un delinquente"/ "Ero circondato da cattivi esempi"

“Purtroppo per Lauro non sono stati acquistati abbastanza biglietti, meno di mille rispetto ai 20 mila complessivi del parco; così la sua agenzia ci ha comunicato la disdetta e noi abbiamo offerto la conversione dei biglietti venduti in altri pacchetti o il rimborso”. Queste le dichiarazioni – riportate da Dagospia – dell’amministratore delegato del Cinecittà World, Stefano Cigarini, rilasciate al Corriere.

Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni e diretta 19 novembre: Holy Francisco rischia grosso e...

Achille Lauro, la versione del suo entourage sulla cancellazione del concerto al Cinecittà World

Come anticipato, il portale ha riportato anche la versione dell’entourage di Achille Lauro rispetto alla mancata esibizione di Capodanno presso il parco tematico Cinecittà World. La posizione dell’artista sembra non collimare con quanto dichiarato dall’amministratore delegato della location. “Mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte dell’organizzazione dell’evento”, questa sarebbe la versione emersa da fonti vicine al cantante ma senza entrare nel merito delle vendite al ribasso citate da Stefano Cigarini.

Achille Lauro: "Sanremo? L'ho rivoluzionato, ma non ci andrò"/ "Faccio cose che nessuno sa"

Il mistero sull’assenza di Achille Lauro al concerto di Capodanno presso il Cinecittà World si infittisce; oltre a due versioni piuttosto contrastanti, il portale Dagospia riporta anche la presunta ‘fuga’ a New York proprio nel medesimo giorno. Come racconta il portale, l’artista avrebbe organizzato il viaggio in extremis per salutare il 2023 negli States probabilmente già consapevole della cancellazione dell’evento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA