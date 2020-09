Achille Lauro/ Nuovo singolo “Maleducata” e appello ai giovani: “Siate responsabili”

Achille Lauro torna ad esibirsi live partecipando alla seconda serata dei Seat Music Awards 2020, in programma oggi, sabato 5 settembre, all’Arena di Verona. Dopo aver scalato le classifiche con l’album 1990 e aver portato a casa un grandissimo successo con “Bam Bam Twist”, Achille Lauro è pronto a tornare sulla scena musicale con un nuovo singolo dal titolo “Maleducata”. Il brano sarà pubblicato il 17 settembre, come fa sapere lo stesso Achille su Instagram. “Maleducata fuori il 17 settembre“, scrive l’artista che poi ricorda a tutti come il brano sia la colonna sonora di Baby 3, la serie tv di Netflix. Un annuncio in grande stile che ha scatenato l’entusiasmo dei fan che apettavano con ansia il 2020 per il concerto che Achille avrebbe dovuto tenere al Palalottomatica di Roma ad ottobre e che è stato rinviato per il coronavirus. In attesa di poterlo rivedere in concerto, dunque, i fans sono pronti a seguire con trasporto i Seat Music Awards 2020 sperando di ricevere una sorpresa musicale dal loro beniamino.

ACHILLE LAURO, APPELLO AI GIOVANI SULL’USO DELLA MASCHERINA

Seguitissimo dai giovani che amano la sua musica, ma anche il suo personaggio, Achille Lauro ha deciso di sfruttare la propria popolarità scendendo in campo per lanciare un appello ai giovani. Con l’emergenza coronavirus ancora in atto con il numero dei contagiati che è tornato a risalire, attraverso un video pubblicato sui canali social, Achille Lauro ha esortato i giovani a divertirsi con responsabilità per non compromettere quanto fatto finora e, di conseguenza, il proprio futuro. “Ragazzi, mi raccomando ascoltate il messaggio dello Spallanzani. Agite in modo responsabile, utilizzate le mascherine, seguite le regole del distanziamento e il lavaggio delle mani. Il futuro è nelle vostre mani”. Il video con le parole di Achille Lauro è stato condiviso su Facebook dal direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.



