Achille Lauro/ Oserà anche stasera il bacio a Boss Doms? (Telethon)

Ad un passo dai suoi 30 anni, Achille Lauro continua a fare il pieno di consensi e soprattutto presenze in tv. In occasione del suo prossimo compleanno, il rapper ha già annunciato di voler festeggiare alla grande con un evento che è destinato a far discutere. “Vi aspetto tutti il 31 ottobre 2020 per uno spettacolo mai visto al Palazzo dello Sport”, scrive sui social dando appuntamento ai fan a Roma. Oggi, sabato 14 ottobre 2019, Achille Lauro sarà invece ospite di Festa di Natale, il programma di Rai 1 che andrà in onda nel prime-time e all’interno de Una serata per Telethon. Non si tratta tuttavia dell’unica novità che Lauro riserva per tutti i suoi ammiratori, dato che in questi giorni è uscito il singolo di debutto di Nahaze, dal titolo Carillon. “Siamo molto attenti alle cose nuove che escono, guardiamo tanto alla spontaneità, all’originalità e a chi punta non tanto alle mode ma si butta in quello che piace. Il pezzo è stato rivisitato da Boss Dom, io gli ho dato un upgrade. Noi abbiamo dato un tocco, ma il brano era già un piccolo gioiello, la vera star di questa serata è lei”, ha detto l’artista durante la presentazione del singolo a Milano.

Achille Lauro, le leggi sulle mode del momento

Fa tendenza, detta legge sulle mode del momento e il glamour è il suo mestiere: Achille Lauro non passa di certo inosservato fin dal suo ingresso in qualsiasi studio o palcoscenico. C’è chi ancora lo contesta per la sua Rolls Royce, la canzone che ha avuto l’ardire di portare al Festival di Sanremo nella scorsa edizione e che ha infiammato gli animi dei più, in senso positivo o negativo. Che sia un po’ l’artista più ricercato di quest’anno è un dato di fatto: lo dimostra la recente ospitata alla corte di Fiorello per il suo Viva RaiPlay, così come il suo arrivo a 20 anni che siamo italiani, sempre sulla Rai. Non mancano gli inviti da parte dei colleghi, ultimo dei quali Clementino che l’ha voluto come ospite della tappa milanese del suo Tarantelle Tour, prevista per il prossimo 17 dicembre 2019 al Fabrique. L’interesse del pubblico inoltre è visibile nel fatto che Achille sia fra i volti noti più ricercati su Google di quest’anno, all’interno di una Top 10 pubblicata da Il Sole 24 Ore e in cui compaiono persino le ben più famose Mia Martini, Patty Pravo ed Emma Marrone.

