Achille Lauro è piaciuto proprio a tutti in questo Sanremo 2025. E anche a Domenica In il cantante si è presentato con il suo stile iconico e i complimenti del pubblico sono stati tantissimi. Gli opinionisti hanno però sollevato un dibattito, ritenendo anche loro ingiusta la classifica del festival. Ricordiamo, infatti, che Achille Lauro si è posizionato come settimo appena sotto Giorgia, momento che ha scatenato la rivolta del pubblico che ha iniziato ad urlare in coro: “Achille, Achille“.

Video Incoscienti Giovani e significato testo canzone di Achille Lauro a Sanremo 2025/ Una storia vera

La polemica sul suo posizionamento è stata fortissima, addirittura in diretta a Sanremo 2025 Carlo Conti ha fatto presente che non tutti erano d’accordo con questa decisione da parte del televoto. “Achille Lauro ha trasformato Sanremo nella nuova fashion week!” si è detto a Domenica In in diretta, dato il suo look sempre game on point ad ogni occasione. “Ma tu ti vesti sempre così anche nella vita normale?” gli hanno chiesto i giornalisti e lui ha risposto che quello è “vestirsi normale”, che non trova nulla di strano nei suoi outfit. Che dire, chapeau!

SANREMO 2025/ Vince Olly e la canzone d’autore (3 su 5), Giorgia piange: cosa resterà di questo Festival?

Achille Lauro, i complimenti a Domenica In: “Hai rivoluzionato il machismo sanremese”

A Domenica In arriva Achille Lauro che dopo la canzone “Incoscienti giovani” viene investito di complimenti dal pubblico. Gli opinionisti hanno sollevato una questione: il cantante ha rivoluzionato gli schemi di Sanremo e non solo, andando a far crollare quel machismo che prima era così forte. Si è fatto l’esempio di Lucio Corsi, con quei canoni leggermente femminili che rendono gli uomini più umani. In Diretta a Domenica In si è fatto notare anche che Achille Lauro è un uomo estremamente gentile che aiuta molto gli altri.