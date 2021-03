Achille Lauro, quadro quinta serata Sanremo 2021/ Finale, chiusura con “C’è la vie”

Quinto e ultimo quadro di Achille Lauro stasera al Festival di Sanremo 2021. Ad anticipare cosa vedremo sul palco dell’Ariston è stato lo stesso artista, che in conferenza stampa ha annunciato una chiusura con “C’è la vie”, una canzone che fa parte della sua carriera e che è un’omaggio all’orchestra classica. «Spero vi piacerà», ha dichiarato il giovane artista. L’idea è di concludere un viaggio tra i generi musicali, uscendo così dalla sua «zona di comfort». In ogni serata ha incarnato l’essenza di un genere, anziché rappresentare un personaggio. Ha cominciato con il Glam Rock («che è uno dei miei preferiti»), con cui ha espresso il messaggio di avere il coraggio di essere.

Quindi, Achille Lauro è passato al rock’n’roll, portando un po’ di leggerezza e spensieratezza sul palco dell’Ariston. «Anche il bacio di Claudio Santamaria e Francesca Barra in questo momento storico è qualcosa di forte». Poi è passato al pop, un genere «banalizzato, ridotto a qualcosa di frivolo e di poco artistico».

Achille Lauro e il viaggio tra i generi musicali

Proprio per questo ha pensato ad un’esibizione teatrale, per far capire che anche dietro il pop c’è una costruzione. Così si è avvalso di Monica Guerritore ed Emma Marrone. Ieri invece si è lasciato andare al punk rock senza regole. Per questo quadro ha coinvolto Fiorello, «era perfetto per legittimare questo genere su un palco così importante e poi ho voluto portare il mio chitarrista di sempre Boss Doms, con cui ho affrontato il Sanremo che ci ha reso quelli che siamo, e la mia band». Oggi, dunque, si conclude un progetto che è costato lavoro e creatività. Un progetto molto più profondo di quel che si può pensare. «Un progetto che non è vengo qua e mi metto un costume, c’è dietro molto di più». Achille Lauro ha assicurato che non c’era voglia di far scalpore, ma comunque con lui è inevitabile. «C’è la voglia di portare qualcosa che sia di più di una semplice canzone. Per me scrivere una canzone e interpretarla hanno lo stesso valore. La musica oggi si guarda anche», ha concluso il cantante.



