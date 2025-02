Finalmente anche Achille Lauro ha rotto il silenzio sul caso Ferragnez, e lo ha fatto in una conferenza stampa in occasione del Festival di Sanremo 2025. Proprio lui, infatti, era stato accusato di aver avuto dei rapporti extraconiugali con Chiara Ferragni mentre lei era ancora sposata con Fedez. Il rumor è uscito da Fabrizio Corona, che nel nuovo format “Falsissimo” ha rivelato una serie di retroscena scioccanti sull’apparente relazione perfetta dei due imprenditori milanesi.

Dopo le insinuazioni, Achille Lauro ha finalmente risposto all’accusa sulla relazione con Chiara Ferragni, anche se le sue dichiarazioni sono sembrate piuttosto evasive. “Cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere“, asserisce il cantante, che non vuole gli venga rovinato un momento così bello come la sua imminente partecipazione a Sanremo 2025. Achille Lauro non ha mai confermato o smentito le accuse mosse da Corona, ma ha puntualizzato di vivere tanto all’estero, come a dire di non essere mai stato partecipe in questo “triangolo”.

Achille Lauro furioso sul caso Ferragnez? Risposta velata: “Non seguo e non mi piace…”

Dopo alcuni giorni dalla sparata di Fabrizio Corona sulla doppia vita di Fedez, Achille Lauro ha detto la sua – girandoci attorno – sulla vicenda. Anche lui era stato chiamato in causa, dato che il Re dei Paparazzi aveva accusato Chiara Ferragni di essere stata a letto con lui mentre ancora era sposata con il rapper e padre dei suoi figli. “Veramente non seguo e non mi piace sinceramente“, ha continuato Lauro durante la conferenza per il Festival di Sanremo 2025. Poi ha tenuto a precisare la gravità delle parole di Fabrizio corona: “Non avrei dovuto dirlo, ma secondo me si parla tanto di violenza sulle donne… bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso.“. Cosa ne pensate?

Di certo la violenza passa anche dalle parole, e quello che ha detto Corona a “Falsissimo” e sui social è stato decisamente sconvolgente e ha ferito molti dei fan dell’ex coppia e i diretti interessati, ritrovatisi in un calderone inaspettato (forse). Sicuramente, però, prima di dire a milioni di persone che Chiara Ferragni – o qualsiasi donna – ha avuto un’intimità con qualcun altro, bisognerebbe pensarci dieci, o cento volte. Pare infatti che l’imprenditrice digitale si sia mossa per una maxi denuncia a Fabrizio Corona per la diffamazione avvenuta nei suoi video. Polemiche a parte, Achille Lauro sembra essere solo interessato alla sua performance sanremese, come è giusto che sia.