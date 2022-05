Achille Lauro, San Marino: chi è? Eurovision 2022/ Con Stripper nuova provocazione sul palco?

Achille Lauro protagonista atteso ad Eurovision 2022, dopo la polemica innescata da Cristiano Malgioglio. Nei giorni scorso, il cantautore siciliano, ha lanciato una bella stoccata al cantante, in vista della sua partecipazione all’evento. “Ci siamo incontrati e nemmeno mi ha salutato, non mi ha visto vedrai. Spero che lasci un segno all’Eurovision, ma senza giocare ancora con le provocazioni. Lo vorrei vedere completamente diverso, anche perché quello che lui fa ora io l’ho vissuto negli anni 60 e 70. Noi dobbiamo tifare l’Italia, ma nel mio cuore rimane Sam Ryder lo dico a tutti”, ha raccontato Malgioglio. Achille Lauro, a proposito di Eurovision 2022, ha annunciato che sul palco cavalcherà un toro meccanico. Un’esibizione destinata a lasciare il segno e che indica San Marino come una delle nazioni in gara in grado di poter fare strada all’interno della competizione.

Quando cantano Achille lauro e Emma Muscat all'Eurovision 2022/ Il loro turno è...

Achille Lauro, “Stripper” e look audace per lasciare il segno ad Eurovision 2022

Il brano che Achille Lauro porta ad Eurovision si chiama “Stripper”. Dopo aver incantato l’Ariston di Sanremo il cantante vuole stupire ancora, con la sua musica e coi suoi look che hanno scandalizzato e sorpreso il pubblico. Le sue performance, nel bene e nel male, hanno sempre lasciato il segno e anche in questa edizione di Eurovision, Achille Lauro vuole pungere con la sua audacia. Di sicuro non sarà scontato e banale, almeno per quanto concerne il look, dato che dietro il suo outfit ci sarà ancora una volta Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci. Tutina nera trasparente, boa, cappello da cowboy e stivali col tacco: così Achille Lauro si prepara a conquistare Eurovision.

Eurovision 2022, perché Achille Lauro rappresenta San Marino?/ La sua presenza…

Achille Lauro, significato della canzone “Stripper”, in gara ad Eurovision 2022

Nel brano Stripper, Achille Lauro provoca e si diverte con i luoghi comuni, capovolgendoli e stravolgendoli, in nome delle proprie idee e della propria libertà personale, del desiderio di sentirsi totalmente se stessi, senza dover rendere conto a nessuno, nemmeno alle persone più vicine. Il testo della canzone, inoltre, sembra ricco di menzioni e citazioni, rifermenti a stelle della musica internazionale come Madonna, Britney Spears, oltre alla famosa frase dei Beatles che recita All you need is love, che per Achille Lauro si trasforma in All I need is love. Viene dunque sottolineata l’esigenza di compiacere se stessi, di rispettare il proprio essere e di distruggere ogni pregiudizio. Insomma, il solito Achille Lauro.

Battiti live Msc 2022/ Scaletta e diretta 4a puntata: Riki canta un medley e incanta













© RIPRODUZIONE RISERVATA