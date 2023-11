Achille Lauro: “Sanremo? L’ho rivoluzionato, ma non ci andrò”/ “Faccio cose che nessuno sa”

Achille Lauro: “Ho cambiato Sanremo ma per quest’anno lascio spazio agli altri”

Achille Lauro nel 2019 è salito per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo con il brano Roll Royce e da allora non è più sceso. Nel 2020 è ritornato in gara con il brano Me ne frego, nel 2021 è stato ospite fisso con le sue performance che hanno diviso critica e pubblico, nel 2022 è ritornato in gara con il brano Domenica ed infine nel 2023 è stato ospite nel palco dell’aperto della kermesse. Achille Lauro ci sarà a Sanremo 2024? A questa domanda ha risposto direttamente l’artista stesso in una lunga intervista concessa a Repubblica, smentendo la sua presenza: “In questi anni penso che con il Festival ci siamo dati tanto a vicenda e siamo cresciuti insieme. Stavolta non so, magari lasciamo spazio agli altri.”

Achille Lauro ha rivoluzionato il modo di presentarsi e gareggiare al Festival di Sanremo. Indipendentemente dell’opinione che si ha di lui è innegabile che ha segnato un punto di rottura con un prima e un dopo. Ed infatti l’artista nell’intervista a Repubblica ha ammesso senza mezzi termini di aver cambiato l’approccio alla kermesse canora: “Penso ci sia stata un’onda partita da quel che ho fatto. Anche a Sanremo, non voglio essere presuntuoso, ma quello del 2019 non era come oggi. Prima i ragazzi stavano nelle gabbie, inquadrati, ora cercano di essere se stessi.”

Achille Lauro durante l’intervista a La Repubblica ha ammesso di non aver rimpianti, non si è pentito di aver partecipato nel 2017 a Pechino Express in coppia con Boss Doms e non si è pentito di aver partecipato all’Eurovision 2022 in rappresentanza di San Marino. Il cantante ha ammesso di essere proiettato nel futuro non solo con nuovi progetti e concerti ma anche occupandosi del social. L’anno prossimo, infatti, parteciperà all’edizione 2024 del concerto evento Una Nessuna Centomila contro la violenza sulle donne e poi ha rivelato di essere molto impegnato nel social anche se preferisce non parlarne: “L’anno scorso ho realizzato un progetto stupendo andando a parlare nelle scuole e concludendo con un discorso all’ONU. Ma faccio anche cose che nessuno sa nel sociale, è il mio modo di dare.”

Infine, Achille Lauro ha concluso l’intervista rivelando di aver bene in mente i suoi obiettivi e come conseguirli. Non si aspetta che la gente lo capisca e non veda nel suo look e modo di porsi un prodotto di marketing ma lui, invece, ha in mente tutt’altro. Vuole creare dibattito e innegiare alla libertà ed alla fuidità anche se non si è mai sentito paladino di qualcosa.











