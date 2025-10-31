Achille Lauro: caos a X Factor! Giorgia tenta di riportare l’ordine, ma il cantante la blocca in diretta davanti al pubblico.

Durante l’ultima diretta di X Factor è successo qualcosa di spiacevole e che ha fatto scalpore nel pubblico. Achille Lauro ha messo in difficoltà la conduttrice Giorgia e i due sono stati molto vicini alla lite. Tutto è avvenuto nella seconda puntata dei Live che ha chiuso con uno scontro tra il giudice e la cantante. Il motivo? Lauro ha dovuto esprimere il suo voto per decidere chi eliminare tra Michelle e Amanda, rispettivamente squadra Gabbani e Jake La Furia.

Ma Achille Lauro si è mostrato molto indeciso e ha detto di voler passare la parola a Paola Iezzi, peccato che la produzione abbia negato questa possibilità. Giorgia è intervenuta: “No Lauro, devi dirmi adesso chi vuoi eliminare. Mi rendo conto che è veramente difficile, non vorrei stare al vostro posto. Chiedo scusa ma questo è l’ordine che mi hanno dato”. Nonostante le regole della produzione, Achille Lauro non ha voluto ascoltare.

Achille Lauro a X Factor: “Chiedo scusa Giorgia, ma…”

Achille Lauro si è trovato parecchio indeciso su chi eliminare tra Michelle e Amanda, ma Giorgia gli ha vietato di passare la parola alla collega. Lui, però, ha replicato: “Chiedo scusa Giorgia, ma devo far procedere Paola perché ho bisogno di altri due minuti per riflettere. Sono due ragazze tanto meritevoli e non posso fare una riflessione così a caso. Queste ragazze sono brave e devo pensarci”. A quel punto Giorgia gli ha detto di esprimere il suo voto, e lui ha reagito così: “Ragazzi non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti“. A quel punto, la conduttrice ha voluto evitare una lite e ha quindi fatto parlare Paola Iezzi prima di lui. Il pubblico però non ha gradito il modus operandi di Achille Lauro, e sui social sono spuntati tanti commenti contro il suo atteggiamento dispotico.