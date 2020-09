Achille Lauro è uno degli ospiti della seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e trasmessa in diretta dalla splendida cornice de L’Arena di Verona in prima serata su Raiuno. Una serata all’insegna della grande musica italiana che ritorna a suonare dal vivo dopo l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Proprio per questo motivo i premi della musica sono diventati occasionalmente i premi alla musica, visto che l’intero ricavato della serata è interamente devoluto ai lavoratori dello spettacolo fortemente colpiti dalla pandemia di Covid-19. Parlando proprio di Coronavirus, anche il trapper ha deciso di appoggiare l’Ospedale Spallanzani di Roma invitando ed esortando tutti i giovani all’utilizzo della mascherina e al rispetto del distanziamento sociale. “Ciao ragazzi, mi raccomando. Ascoltate il messaggio dello Spallanzani. Agite in modo responsabile, utilizzate le mascherine, seguite le regole del distanziamento e del lavaggio delle mani. Mi raccomando, il futuro è nelle vostre mani” ha detto Lauro nel video pubblicato sui suoi canali social. Una dichiarazione che “stona” non poco con quelle fatte in passato.

Achille Lauro: “scrivo solo ed esclusivamente sotto l’effetto di stupefacenti”

Achille Lauro ha deciso di metterci la faccia in una pubblicità progresso invitando i giovani a rispettare le norme e le disposizioni del Governo nella lotta al Coronavirus. Le sue parole però stonano non poche con quelle rilasciate un pò di tempo in cui inneggiava alla droga. “Io scrivo solo ed esclusivamente sotto l’effetto di stupefacenti” aveva confessato senza troppi giri di parole il cantante di “Me ne frego” durante la conferenza stampa di presentazione del suo disco “Pour L’Amour?”. Non solo, Lauro aveva precisato: “la droga è assolutamente fondamentale per la nostra creatività, oltre che per la nostra ispirazione musicale”. Il 2020, pandemia a parte, è stato un anno di grandi successi per il trapper che è tornato da vero protagonista sul palcoscenico di Sanremo 2020 con il brano Me ne frego, una canzone che ha raccontato così in un’intervista rilasciata ad Esquire: “tutto quello che hanno visto nasce dal brano: canzone e performance non potevano andare separate. Non è tanto il fatto che la canzone sia più forte dell’immaginario o viceversa, il fatto è che la canzone e l’immaginario sono la stessa cosa. Pensi a fare il vestito alla canzone. Come quando suonavamo Amore Mi: l’immaginario è LA canzone”.



