Achille Lauro si battezza a Sanremo 2022/ Video Polemica sul web: “Basta, scomunica!”

Choc e polemiche dopo l’esibizione di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2022, dove ha interpretato il suo inedito “Domenica”. Il cantante, che ha inaugurato la settantaduesima edizione della kermesse canora, si è mostrato sul palco del teatro “Ariston” a torso nudo, ma, al di là della scelta discutibile legata al look, a fare discutere è stato il gesto compiuto al termine della performance. In tale circostanza, l’artista capitolino si è inginocchiato e si è battezzato da solo davanti al pubblico, perdendosi poi in uno sguardo estasiato rivolto verso il cielo. Un momento che non è passato inosservato e che ha già suscitato reazioni sul web.

Su Twitter l’hashtag contenente il nome e il cognome di Achille Lauro è puntualmente balzato in vetta alla classifica delle tendenze e non sono pochi gli utenti che si sono detti indignati dalla decisione di battezzarsi in maniera autonoma. Un utente scrive: “Basta, mi è bastato, scendo a portare il cane”. Più di un cinguettio, inoltre, inneggia alla scomunica per il cantante, che già un anno fa era stato accusato di vilipendio al tricolore per una sua esibizione in qualità di super ospite. Non manca, a onore del vero, anche chi applaude al gesto clamoroso compiuto dal giovane, sottolineando il suo coraggio e la sua genialità. Reazioni negative più severe, tuttavia, sono ipotizzabili nelle prossime ore dal mondo della politica e, soprattutto, della Chiesa.

