Achille Lauro/ Si mette a nudo a Domenica In: il nuovo libro e il vero De Marinis

Achille Lauro ospite a Domenica In per un’intervista con Mara Venier. Il cantante ha molto da dire in quest’ospitata, a cominciare dalla presentazione del suo nuovo libro, intitolato “16 marzo – L’ultima Notte”, che non è altro che un viaggio immaginario a bordo della mitica Delorean, la macchina del film “Ritorno al futuro”. Achille Lauro fornirà qualche piccola anticipazione al suo pubblico e a Mara Venier, senza trascurare l’attualità e il racconto degli ultimi mesi vissuti in quarantena forzata per via della crisi sanitaria legata al Coronavirus. Nel libro, invece, il cantante si mette a nudo con i suoi stati d’animo, le sue verità e le sue visioni, tra consapevolezze, follie, prove di maturità e coraggio.

Achille Lauro a Domenica In: nel suo nuovo libro il vero De Marinis

Achille Lauro garantisce che nel suo ultimo libro si potrà capire e conoscere davvero Lauro De Marinis (il suo vero nome). Un racconto di sé stesso utile a ridurre le distanze dal suo pubblico, che fino a questo momento lo ha conosciuto solo come personaggio ed artista. Non mancheranno le polemiche visto che Achille Lauro, in un modo o nell’altro, riesce sempre a dividere con messaggi lanciati in maniera talvolta stravagante ma mai banali. Così nell’intervista da Mara Venier a Domenica In ha l’occasione di togliere ogni maschera e raccontarsi senza filtri. Grande attesa da parte dei fan che come sempre si aspettano un intervento significativo e magari anche un’esibizione.

Achille Lauro, l’artista più eclettico del momento

Achille Lauro, artista eclettico e creativo, frizzante e irriverente. Qualità che non sono passate inosservate al direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, che nella prefazione a “16 marzo, L’ultima notte”, il nuovo suo libro, ha speso parole al miele per l’artista. “Questo suo fregarsene, leggero e consapevole, è rigenerante”, ha detto Alessandro Michele, che si è occupato personalmente dell’outfit di Achille Lauro per l’ultimo Festival di Sanremo. Abiti che sono rimasti impressi nella mente di milioni di italiani, che hanno dibattuto a lungo sul modo di porsi e di presentarsi del cantante.



