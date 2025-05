Achille Lauro è single o fidanzato? Il quesito infiamma il gossip, ormai da tempo. Esattamente da quando il cantante ha chiuso la sua precedente storia d’amore con Francesca. In una recente intervista di Niccolò De Devitis riportata da Vanity Fair, Achille Lauro aveva confidato di non avere il cuore impegnato, ma da tempo si rincorrono i rumor su una possibile relazione in corso con una ragazza di nome Giulia Toscano.

Emanuel Lo, chi è il compagno di Giorgia/ "Sono stato sempre innamorato", poi la decisione sul figlio Samuel

La presunta fidanzata di Achille Lauro, avvocata e imprenditrice, nonché sorella della cantante Sarah Toscano, è stata avvistata più volte in compagnia del cantante e secondo alcune indiscrezioni sarebbe emersa grande complicità. Al di là del chiacchiericcio, però, non ci sono state conferme dai diretti interessati. Anzi, non più tardi di un paio di mesi fa, il cantante confermava il suo status sentimentale dicendo di essere single.

Chi è Brunori Sas al Concerto del 1 Maggio 2025 / Il legame con la Calabria e l'amore per la figlia Fiammetta

Achille Lauro sogna in grande e pensa al matrimonio con una nuova fidanzata: “Quando arriverà…”

Oggi Achille Lauro non fa programmi per il futuro, ma non nega che gli piacerebbe sposarsi e costruire una famiglia. Forse manca solo la persona giusta con cui sognare, ma il cantante non si dispera e attende fiducioso che Cupido scocchi la sua freccia. “Matrimonio? Credo che sia molto difficile, è un lavoro, un atto di coraggio, devi proprio volerlo”, dice Lauro.

“Non sono uno che dice non mi voglio sposare, non voglio fare famiglia, anzi, mi piacerebbe tantissimo, mi piacerebbe avere 15 figli, quando sarà il momento…”, aggiunge ancora il cantante di Incoscienti Giovani, lasciando più porte aperte. Alquanto curiose le rivelazioni sul Festival di Sanremo, su cui pendono misteri sentimentali, rumor e suggestioni di gossip. “Se c’è tempo di fare l’amore durante la kermesse? Quando non gareggiamo…”, le parole sibilline di Achille Lauro.

Lucio Corsi al Concerto del 1 Maggio, chi è / Ha una fidanzata? La rivelazione e quel rumors che fa discutere