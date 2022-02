Achille Lauro spiega testo canzone Sanremo 2022 “Domenica”/ “Genere indefinito”

ACHILLE LAURO A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “DOMENICA”: LE CURIOSITÀ

Il testo della canzone “Domenica” segna il ritorno di Achille Lauro in gara al Festival di Sanremo 2022. Quarta apparizione di fila per l’artista capitolino all’Ariston, dopo la presenza nel concorso dei big nel 2019 e nel 2020 e l’esperienza da ospite dell’anno scorso. Intervenuto ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, Achille Lauro ha spiegato: «Sanremo per me è uno dei palchi più importanti della musica italiana, mi ha dato tanto, è come fare un enorme concerto live davanti a tutta Italia».

Subito dopo i tre album pubblicati durante la pandemia, Achille Lauro è andato a vivere sull’isola di Albarella insieme a 6-7 persone, tra mare e poesia. Un’atmosfera ideale per sfoggiare nuove creazioni, come ad esempio il testo della canzone “Domenica”, destinata a lasciare un segno nella musica italiana. «Se la mia vita fosse una canzone sarebbe probabilmente “Rolls Royce”, quindi già l’ho fatta», ha rivelato l’ex concorrente di Pechino Express ai microfoni di Raiplay. Ma una curiosità interessante riguarda i progetti dell’artista: recentemente, infatti, ha spiegato di avere in cantiere una serie di eventi cinematografici con Amazon, senza dimenticare il concerto in cui ha creato il primo NFT live.

SIGNIFICATO TESTO “DOMENICA” CANZONE SANREMO 2022, ACHILLE LAURO: “GENERE INDEFINITO”

«Il genere è indefinito, come tutta la musica che propongo solitamente»: così Achille Lauro ha presentato il testo della sua canzone “Domenica” per Sanremo 2022, la canzone che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2022. L’artista ha rivelato che il testo della canzone Domenica è nato «in questi interminabili due anni di esilio»:«L’abbiamo sentita in varie persone, il mio manager mi ha consigliato vivamente di scegliere questa». Come sempre, quando sale sul palco di Sanremo 2022 Achille Lauro c’è grande curiosità di scoprire le sue performance sera dopo sera.

Dopo lo show regalato agli spettatori nella serata d’esordio a Sanremo 2022 di martedì, Achille Lauro è pronto a stupire ancora. Ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni non si è sbilanciato più di tanto, ma ha tenuto a sottolineare che tutto nasce istintivamente, in base alle emozioni e ai sentimenti che regala l’esibizione: «Sul palco mi complico sempre la vita. Quello che succede sul palco vive ed esiste insieme alla canzone stessa». Vedremo stasera quale altra “sorpresa” ci riserverà Achille Lauro nella interpretazione del testo della canzone Domenica. Ci si augura solo che abbia esaurito il repertorio di provocazioni blasfeme.

