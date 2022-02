Achille Lauro, “Stripper” significato della canzone/ All’Eurovision 2022 per San Marino

Nonostante il quattordicesimo posto al Festival di Sanremo, Achille Lauro non si è perso d’animo e si è presentato in gara a “Una voce per San Marino”, manifestazione alla sua prima edizione che il perfomer romano è riuscito a vincere. A decretare la vittoria del cantante è stata la giuria, presieduta da un vero intenditore di musica come Mogol.

L’interprete di “Mille” avrà così modo di rappresentare proprio San Marino all’Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino il prossimo maggio. Il cuore degli appassionati di musica italiana, che qualche mese fa hanno esultato per il trionfo dei Maneskin, sarà inevitabilmente diviso tra lui e Banco e Mahmood, che difenderanno il nostro Paese dopo il trionfo all’Ariston.

Achille Lauro canta “Stripper” all’Eurovision Song Contest 2022

Nel capoluogo piemontese Achille si presenterà con un brano inedito a cui è particolarmente legato, dal titolo “Stripper”. Il cantante lo ha scelto perché lo ritiene di impatto e per la sua orecchiabilità, oltre che per alcune parti del testo che possono restare facilmente impresse in chi lo ascolta.

Il brano sembra essere una sorta di simbolo del modo di agire del cantante: l’idea è quella infatti di invitare chi la ascolta a essere se stessi, senza alcun timore. Nella vita di ognuno di noi diventa importante, e questo è un concetto a cui Lauro tiene davvero, assecondare le proprie voglie e vivere al massimo la propria vita. Questo è uno stripper: chi si comporta in questo modo difficilmente avrà rimpianti.

