Achille Lauro, tacchi a spillo e calze a rete/ La versione “MalaFammena” sconvolge…

Addio mascolinità malata oppure sconvolge foto di cui discutere ancora in pieno stile Sanremese? Ancora una volta il popolo dei social si spacca soprattutto se al centro del dibattito c’è l’eccentrico artista Achille Lauro. Ancora una volta è lui a provocare i suoi fan (e non solo) pubblicando una foto in cui appare con tanto di tacchi a spillo e calze a rete, con il suo sguardo intenso e provocatorio e una didascalia che poco lascia all’immaginazione: “Tu si’ na MalaFemmena“. Inutile dire che i fan hanno approvato il suo look proprio come lo hanno promesso a Sanremo dove le sue esibizioni hanno fatto la storia della kermesse e della musica italiana (polemiche a parte), ma quale era la sua intenzione oggi? La foto aprirà la strada ad un nuovo annuncio o è solo una provocazione gratuita?

ACHILLE LAURO IN TACCHI A SPILLO E CALZE A RETE

In molti sono pronti a giurare che la sua foto sia legata al mese di giugno, il mese del Pride che include l’intera galassia Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) che celebra in questi giorni il proprio orgoglio sotto le insegne della bandiera arcobaleno che, però, sono rimaste chiuse in casa a causa dell’emergenza Coronavirus che ha spazzato via le manifestazioni e le celebrazioni pensate in queste settimane. Achille Lauro non ne fa accenno diretto ma i fan sono sempre pronti a pensare e sognare un dietro le quinte, un messaggio, dietro ad ogni sua foto. Quale sarà quello che si nasconde dietro questo scatto? In attesa di scoprire se la foto sia legata ai due “album in uscita” e di cui ha parlato nei giorni scorsi, ecco di seguito la foto e i relativi commenti:





© RIPRODUZIONE RISERVATA