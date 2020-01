Achille Lauro/ Video: dopo Rolls Royce, il rapper torna a Sanremo con “Me ne frego”

Dopo l’exploit di Rolls Royce, Achille Lauro sarà protagonista anche al Festival di Sanremo 2020: l’artista di Verona presenterà sul palco dell’Ariston la sua “Me ne frego”, tra le canzoni più attese di questa edizione della kermesse canora. Il cantante 29enne, pioniere della samba trap, è reduce da un anno di altissimo livello ed è pronto a replicarsi: già annunciata la prima data del suo tour, appuntamento il 31 Ottobre 2020 al Palazzo dello Sport di Roma. Ma prima, a inizio febbraio, ci sarà la tappa di Sanremo, dove è dato tra i grandi favoriti: secondo i bookmakers infatti si giocherà la vittoria del Festival insieme ad Alberto Urso, Anastasio e Francesco Gabbani. Il testo della sua canzone ha già acceso i fans sui social network, ma c’è grande curiosità per le sue performance mai banali…

ACHILLE LAURO A SANREMO 2020 CON “ME NE FREGO”

«Per chi ci conosce non è una cosa così particolare: tutti ci conoscono per l’esuberanza, sia delle scelte, sia del genere, dei generi», così Achille Lauro in un’intervista a Rolling Stone a proposito della sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2019, oggi una nuova opportunità di calcare il palco dell’Ariston insieme all’amico-socio Boss Doms. E, come dicevamo, sul web c’è grande fermento in vista dell’esibizione di Lauro De Marinis, ecco una carrellata di commenti: «Achille Lauro è l’unico concorrente ad aver azzeccato il titolo della canzone. Change my mind», «Prima di considerare Achille Lauro trash, andate ad ascoltare i suoi vecchi brani o informatevi della sua storia. Capireste che di trash ha solo l’aspetto esteriore, ma è una persona con davvero tanti contenuti», «Achille Lauro canta “Me ne frego” ed è tutto già così poetico».





