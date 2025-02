Achille Lauro disegna una nuova versione di sé a Sanremo 2025 con Incoscienti Giovani. E sui social spopola…

Achille Lauro incanta Sanremo 2025 con Incoscienti Giovani. Un brano su cui c’erano grandissime aspettative e che ha fatto centro grazie alla ritrovata vena “romantica” del cantante. La sua ballata avvolgente spopola sui social e non solo, dato che dopo la prima serata Achille Lauro è già nella top five in classifica. “Questa è una canzone stupenda!”, uno dei tanti commenti postati da un fan sotto il video dell’esibizione a Sanremo 2025. “Ha trovato la strada del cuore”, scrive un altro utente.

Incoscienti Giovani è piaciuta molto, facendo breccia nel cuore dei vecchi e nuovi fan, grazie ad un magnetismo inebriante sul palco, che prende il posto alla versione più “trasgressiva” e “aggressiva” di Achille Lauro. Insomma con il nuovo brano portato al Festival, il cantante sembra sposare un nuovo stile, più classico e raffinato, capace di attirare ugualmente l’attenzione.

Achille Lauro cerca conferme con Incoscienti Giovani: la classifica di Sanremo 2025 gli sorride dopo il debutto

D’altronde Achille Lauro porta a Sanremo 2025 temi scottanti, intensi e tormentati, come questo grande amore che canta nel suo brano. Ad alimentare il dibattito post esibizione, poi, la lettera misteriosa scritta da una ex fidanzata. Una donna di cui non si nulla, se non l’iniziale del nome con cui si è firmata: S. “Sarò sempre innamorata di quel ragazzino sognatore”, si legge nel testo.

Ora per Achille Lauro è già tempo di tornare ad esibirsi, per la seconda serata del Festival e rilanciare ancora più forte il messaggio della sua canzone. “Incoscienti Giovani? Cerco di costruire dei mondi intorno ai miei brani. Sono stato lontano e ho lavorato molto. Incosciente è amare, è consegnarsi completamente a qualcun altro…”, ha commentato ancora emozionato in una intervista a Rai Radio 2 dopo l’esibizione di ieri sera. Questa sera, mercoledì 12 febbraio, si replica.

