Achille Occhetto, morto figlio Malcom/ “Stroncato da un infarto, indicibile dolore…”

MORTO MALCOM OCCHETTO, FIGLIO DI ACHILLE OCCHETTO

Grave lutto nella famiglia di Achille Occhetto, storico segretario del Pci e poi del Pds: è morto il figlio Malcom. Lo ha annunciato lo stesso politico in un post sui social con il quale ha comunicato la notizia che non avrebbe voluto mai dare, il suo dolore più grande: «Mio figlio Malcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita». Poche righe accompagnate da una foto in cui il figlio, 52 anni, è ritratto in un momento felice mentre è alle prese con la preparazione di alcuni piatti.

Direttore della fotografia e filmare, Malcom Occhetto era uno dei due figli avuti da Achille Occhetto con la prima moglie, l’attrice italo-somala Elisa Kadigia Bove. Poi l’ex segretario del Pci si è risposato con Aureliana Alberici, docente universitaria ed ex senatrice.

LA POLITICA SI STRINGE ATTORNO AD ACHILLE OCCHETTO

Tra i primi a stringersi ad Achille Occhetto e la sua famiglia per la morte del figlio Malcom è stato l’ex segretario Ds Piero Fassino: «Non ci sono parole che possano lenire l’immenso dolore per la perdita di un figlio. Un abbraccio affettuoso a Achille Occhetto prostrato dalla improvvisa scomparsa di Malcom». Ma anche lo storico esponente del Pd, Goffredo Bettini, ha voluto mandare un messaggio di vicinanza: «Un abbraccio fortissimo di fronte a questo spaventoso dolore. Tanti ricordi anche familiari riemergono. Ti sono vicino con amicizia e gratitudine. Perché te e la tua famiglia siete parte fondamentale del cammino della comunità di sinistra, e in qualche modo, anche della mia vita». Tra i tantissimi commenti al doloroso post Facebook pubblicato da Achille Occhetto sulla morte del figlio Malcom c’è quello di Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, ex sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno nel governo Draghi: «Che cosa terribile. La mia vicinanza e il mio abbraccio».

