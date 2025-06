Achille Polonara ha la leucemia mieloide: dopo la neoplasia di due anni fa un altro problema di salute per il giocatore della Virtus Bologna.

Achille Polonara ha la leucemia mieloide: purtroppo una notizia che non avremmo voluto riportare, e che invece siamo costretti a condividere. Polonara, che dal 2023 gioca nella Virtus Bologna ma ha vestito anche le maglie di Reggio Emilia, Varese, Sassari e Baskonia, aveva saltato gara-2 della semifinale playoff contro Milano.

La Segafredo aveva poi vinto la serie per 3-1 volando in finale (ed è ad una sola partita dallo scudetto), all’epoca dei fatti aveva anche subito qualche commento poco simpatico sui social ed era stato costretto a intervenire, in maniera anche piuttosto piccata, per dissuadere i malcapitati protagonisti della cosa.

Fatto sta che Polonara si è poi sottoposto ad accertamenti, inizialmente per una sospetta mononucleosi; si è poi scoperto che non è così, la realtà è peggiore e infatti, come la Virtus Bologna ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale, Polonara si trova ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi a Bologna: ha già iniziato le terapie specifiche e la sua società gli ha augurato un grosso in bocca al lupo, chiudendo il messaggio con un “Forza Achi siamo tutti con te, ti aspettiamo!”.

La speranza è davvero quella di rivedere presto Achille Polonara in campo, ma ora ancora una volta il giocatore di basket si trova a dover giocare una partita molto più importante.

POLONARA E IL PRECEDENTE DELLA NEOPLASIA

Per Achille Polonara la leucemia mieloide, un tumore del sangue e del midollo osseo che coinvolge nello specifico le cellule mieloidi – può presentarsi in forma acuta o cronica – non è il primo problema di salute in epoca recente: purtroppo già verso la fine del 2023, a ottobre, gli era stata diagnosticata una neoplasia testicolare, e aveva dovuto abbandonare il parquet e i compagni della Virtus Bologna. Era comunque riuscito a tornare in campo, diventando prezioso per la Segafredo e anche tornando a vestire la maglia azzurra, che aveva già onorato nel corso delle Olimpiadi di Tokyo quattro anni fa.

Adesso per Polonara è arrivato questo nuovo guaio: ricordiamo che si tratta di un giocatore nato nel 1991, affermatosi inizialmente a Teramo e poi diventato elemento fondamentale nella Varese che ha vinto la regular season dominandola e ha raggiunto la finale di Coppa Italia, prima di trasferirsi a Reggio Emilia per il grande ciclo di Max Menetti, capace di due finali scudetto. Da lì a Sassari, quindi le esperienze all’estero: benissimo con il Baskonia con cui ha vinto anche la Liga ACB, un po’ meno con Fenerbahçe, Anadolu Efes e Zalgiris Kaunas e infine il ritorno in Italia per vestire la maglia della Virtus Bologna. La speranza come detto è di rivederlo presto in campo, intanto la Virtus Bologna cercherà di chiudere subito la pratica scudetto anche per lui, contro una Brescia nella quale milita l’ex compagno di Grissin Bon Amedeo Della Valle.