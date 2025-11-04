Achille Polonara, il messaggio dopo il trapianto di midollo osseo per curare la leucemia mieloide: "Donate tutti, può salvare vite"

Il giocatore di basket Achille Polonara si è sottoposto ad un intervento di trapianto di midollo osseo per curare la leucemia mieloide, un’operazione avvenuta in seguito ad un lungo iter terapeutico che è stato seguito e raccontato da Le Iene, che ora torneranno sul caso con Nicolò De Devitiis, per gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

La diagnosi, annunciata dalla sua ex squadra Virtus Bologna, era arrivata lo scorso giugno dopo una serie di accertamenti, e proprio a causa della malattia che se non trattata in tempo può avere gravi conseguenze e portare al decesso, il cestista era anche stato costretto a trasferirsi due mesi a Valencia dove aveva deciso di affrontare un tipo di cura sperimentale, ma considerata innovativa in quanto rallenta la patologia e previene la progressione veloce. Nel frattempo era stata avviata la ricerca del donatore, che finalmente a fine settembre si è conclusa positivamente con la notizia della compatibilità al 90% con una ragazza americana con la quale i medici dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna si sono subito messi in contatto.

Achille Polonara dopo l’intervento di trapianto del midollo, l’appello sui social: “Donate tutti, il vostro contributo può salvare vite”

Achille Polonara, giocatore di Basket della nazionale e del Dinamo Sassari, lo scorso 25 settembre ha affrontato un intervento di trapianto di midollo come fase conclusiva della terapia per la leucemia mieloide, la patologia contro la quale stava combattendo dallo scorso giugno. Mentre era ricoverato al Sant’Orsola di Bologna per un breve ciclo di chemioterapia, il cestista aveva pubblicato un post per i suoi tifosi esibendosi in un balletto improvvisato nella stanza insieme alla moglie Erika Bufano.

Subito dopo è tornato a rassicurare e ringraziare tutti i suoi fan sui social confermando la riuscita dell’operazione e ha scritto: “Grazie per il supporto, ci vedremo presto in campo“. Non è mancato poi l’appello rivolto a tutti, a donare ed iscriversi all’Admo perchè, come ha sottolineato: “C’è bisogno di tanti donatori, e dando ognuno il proprio contributo si possono salvare tante vite, il vostro gesto può aiutare tante persone a vivere e guarire“.