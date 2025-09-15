Achille Polonara si sottoporrà a un trapianto di midollo osseo contro la leucemia mieloide: è già stata individuata una donatrice.

ACHILLE POLONARA, TRAPIANTO CONTRO LA LEUCEMIA

Achille Polonara, è notizia di questi giorni, si sottoporrà presto a un trapianto di midollo osseo: lo aveva annunciato lui stesso tempo fa, adesso in una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera l’ex giocatore della Virtus Bologna, che ha già firmato per Sassari, ha confermato l’intervento contro la leucemia mieloide.

Una nuova battaglia che Polonara deve combattere: al quotidiano ha spiegato di aver già trovato una donatrice, una ragazza americana compatibile al 90% – stando alle sue parole. In questo momento Polonara è a Valencia: qui si è sottoposto al primo ciclo di chemioterapia contro la leucemia mieloide.

Malattia che gli è stata diagnosticata a metà giugno, dopo che già il cestista aveva dovuto combattere contro un tumore; ha raccontato anche di aver individuato altri donatori tra cui un ragazzo della Germania, ma di aver optato per la ragazza di cui sopra perché “sono riusciti a mettersi in contatto subito”.

La data fissata per il trapianto è il 23-24 settembre; Polonara ha poi citato i tantissimi messaggi di sostegno tra cui quelli di Marco Belinelli, che gli è stato vicinissimo, e ovviamente quelli dei suoi compagni di nazionale che recentemente hanno disputato gli Europei.

ACHILLE POLONARA TORNERÀ IN CAMPO?

Achille Polonara tornerà in campo dopo aver combattuto la leucemia mieloide? La speranza è questa, e la decisione di firmare un contratto con la Dinamo Sassari è la prova di quanto lui ci creda. Ricordiamo che Polonara aveva già giocato per il Banco di Sardegna, e che la Virtus Bologna non lo ha propriamente scaricato; le V nere però gli avevano offerto un contratto come assistente e collaboratore, e lui si sentiva ancora un giocatore di basket. Per questo motivo ha rifiutato la proposta della Segafredo, scegliendo invece di tornare a Sassari cui ha già dedicato un messaggio affidato ai social network.

Agli Europei naturalmente Achille Polonara non ha potuto esserci, ma va ricordato lo splendido gesto di Marco Spissu che, dietro personale richiesta, ha deciso di abbandonare la sua maglia numero 0 per vestire invece la 33 che da anni caratterizza la carriera di Polonara. La grande speranza quindi è quella di rivederlo in campo quanto prima; vedremo se dal trapianto di midollo osseo arriveranno buone notizie e se anche la leucemia mieloide potrà essere debellata una volta per tutte.