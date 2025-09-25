Achille Polonara trapianto di midollo riuscito nella mattinata, arrivano le rassicurazione del cestita via social

Achille Polonara trapianto riuscito, il percorso verso l’intervento

Nella mattinata di oggi è arrivata la notizia che per Achille Polonara trapianto di midollo riuscito all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna dove era ricoverato per combattere la leucemia mieloide che nel mese di giugno gli era stata diagnosticata e che la sua società, la Virtus Bologna, aveva comunicato al grande pubblico. Il cestista italiano aveva dovuto saltare diverse partite delle finali scudetto di LBA e soprattutto i campionati europei giocati poche settimane fa e in cui avrebbe potuto avere un ruolo importante nelle rotazioni della squadra e soprattutto come membro d’esperienza della spedizione.

Ad inizio di settembre lo stesso sportivo insieme alla società emiliana aveva annunciato di aver trovato un donatore di midollo compatibile e che avrebbe quindi potuto portare avanti la sua lotta contro la malattia con un trapianto, a seguito di mesi di cure e due cicli di chemioterapia. La donatrice è una ragazza statunitense di cui non si conosce l’identità ma con cui l’atleta ha una compatibilità del 90%, ma che secondo quanto dichiarato dallo stesso Polonara non era l’unica opzione visto che è stata presa in considerazione anche un ragazzo tedesco.

Achille Polonara trapianto riuscito, il messaggio social del cestista

La notizia che per Achille Polonara trapianto riuscito è stata data dallo stesso atleta che ha condiviso una foto tramite le storie Instagram poco dopo la fine dell’intervento in cui rassicurava tutti i suoi tifosi sulla sua salute e sulla riuscita dell’operazione con un semplice “Tutto ok”. L’atleta tramite i suoi profili privati ha sempre condiviso la sua lotta contro la malattia, cercando di far vedere che anche le difficoltà possono essere affrontate con il sorriso ma anche per provare a dare forza a chi tra i suoi tifosi, vive la sua stessa situazione o una simile.

Proprio nella giornata di oggi il giocatore della Virtus Bologna aveva condiviso sui social un video fatto e postato dalla moglie Erika Bufano sui suoi profili nel quale i due si trovavano nella camera d’ospedale a ballare in attesa dell’intervento che sarebbe iniziato a pochi minuti di distanza. Un momento che ha sicuramente scaldato i cuori degli appassionati dello sport ma che non c’è dubbio servisse anche per affrontare la tensione data dall’imminente operazione, ora il peggio dovrebbe essere superato ma il ritorno del ragazzo sul parquet è ancora tutt’altro che vicino.