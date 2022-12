Achille Togliani, chi è e com’è morto/ Fatale un arresto cardiaco prima di…

Chi è Achille Togliani

Achille Togliani è stato un cantante e un attore italiano. Nato a Poponesco, in provincia di Mantova, era figlio dell’ingegnere aeronautico Adelmo Togliani e, da bambino, si trasferì a Milano dove, a scuola, conobbe Walter Chiari. Dopo aver tentato la strada del cinema, fu notato dal maestro Cinico Angelini che lo volle nel suo organico di “cantanti della radio” cioè l’Orchestra della Canzone, dove entrò nel 1950 cominciando così la sua carriera musicale.

Tra i brani che lo hanno reso famoso negli anni ‘ 50 ci sono Parlami d’amore Mariù, Bambina innamorata, Signorinella, La canzone dell’amore, Come pioveva, La signora di trent’anni fa, Addio Signora!, Lasciami cantare una canzone, Non si compra la fortuna, Per l’ultima volta, A luci spente e Conoscerti e, nel corso della sua vita, non ha mai abbandonato la sua arte.

La morte di Achille Togliani

Achille Togliani è morto a Roma il 12 agosto 1995. Fatale, per il cantante e attore italiano, è stato un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre preparava uno spettacolo con gli allievi dell’accademia che porta il suo nome. I funerali si sono svolti proprio nella capitale e le spoglie riposano al Cimitero del Verano.

Achille Togliani non ha mai abbandonato le scene continuando a lavorare dedicandosi alla musica e all’arte fino all’ultimo momento. Tenne, infatti, il suo ultimo concerto il 27 luglio 1995 a Treviso in Piazza dei Signori.

