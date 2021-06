Achraf Hakimi al Psg/ Calciomercato: all’Inter andranno 65 milioni di euro

Achraf Hakimi sarà un nuovo giocatore del Psg e all’Inter andrà una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 65 milioni di euro: manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma l’affare ormai è fatto, secondo quanto riferisce molto chiaramente La Gazzetta dello Sport oggi. Il Psg dunque aggiunge un altro fuoriclasse a una squadra già stellare. Il passo decisivo nella trattativa, però, chiarisce il quotidiano, non è stato un rilancio della società del presidente Al-Khelaifi, bensì il fatto che il Chelsea abbia deciso di chiamarsi fuori dalla corsa per l’esterno marocchino dell’Inter. Il club campione d’Europa si è spinto fino ad offrire per Achraf Hakimi 55 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, ma non aveva intenzione di andare oltre e, anzi, ieri ha fatto sapere all’Inter di non essere più in corsa per il marocchino. Alla base del passo indietro probabilmente c’è la volontà dello stesso Achraf Hakimi, che nei giorni scorsi aveva già definito i termini del nuovo accordo con il Psg: contratto quinquennale da 8 milioni netti all’anno più due di bonus, il doppio di quanto ha guadagnato all’Inter nell’ultima stagione. Dunque, come si suol dire, siamo ai dettagli tra Inter e Psg e la cifra definitiva della cessione di Achraf Hakimi dovrebbe essere appunto di 65 milioni di euro per le casse nerazzurre.

CALCIOMERCATO ROMA/ Rui Patricio-Olsen, Mourinho ha la sua coppia di portieri!

ACHRAF HAKIMI AL PSG: ACCORDO ORMAI DEFINITO CON L’INTER

Il presidente Steven Zhang aveva chiesto uno sforzo per sistemare i conti dell’Inter e il big sacrificato sarà proprio Achraf Hakimi. Per questo motivo Beppe Marotta sin dall’inizio è stato chiaro con Leonardo: Hakimi sarebbe partito solo di fronte a una proposta senza contropartite. Il Psg è partito da 50 milioni, l’Inter da 80 e infine ci si dovrebbe trovare a metà strada. All’Inter magari avrebbe fatto comodo se il Chelsea avesse insistito, per tenere il prezzo più alto possibile e in effetti gli inglesi mercoledì avevano fatto un rilancio, ma la strada verso Parigi era tracciata da tempo per Achraf Hakimi. Nella capitale francese infatti la moglie del calciatore, Hiba Abouk, passa spesso per questioni lavorative e ora non dovrà nemmeno più spostarsi per le produzioni francesi. Hakimi sarà del Psg entro mercoledì, così l’Inter potrà inserire questa uscita pesante già nell’attuale bilancio che chiude appunto il 30 giugno. Poi si penserà al sostituto, per il quale si fanno diversi nomi: in pole position potrebbe esserci Manuel Lazzari anche se la trattativa con Claudio Lotito non sarà facile. Prima però va ufficializzato l’addio (tecnicamente doloroso) ad Achraf Hakimi…

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Stallo per Italiano, rispunta FonsecaCALCIOMERCATO JUVENTUS/ Milenkovic è un'idea per la difesa se parte Demiral

© RIPRODUZIONE RISERVATA