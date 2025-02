Nella giornata di ieri – martedì 18 febbraio 2025 – presso la sede romana di Comin & Partners a Palazzo Gugliemini è stato presentato il libro ‘Achtung! Germania in panne: che ne sarà del modello tedesco?‘ scritto dal giornalista Alexander Privitera che ha deciso di dedicare un lungo ragionamento all’attuale evidente crisi della Germania che inevitabilmente si sta ripercuotendo anche sull’Europa: presenti a Palazzo Gugliemini, oltre che ovviamente l’autore di ‘Achtung’ Alexander Privitera, anche il capo della redazione esteri del Tg La7 Frediano Finucci, l’economista Giacomo Calef, l’ambasciatore e presidente IAI Michele Valensise e il presidente di Comin & Partners Gianluca Comin.

LETTURE/ Maupassant, “Racconti in nero”: la disperazione vince (sempre) sulla logica

Il saggio ‘Achtung’ è nato attorno all’idea di ragionare sulla crisi della Germania che si sta estendendo dalla politica all’intero modello sociale, analizzando – con due separati case studies – gli effetti dei 16 anni di governo della cancelliera Angela Merkel e l’emblematico caso della crisi produttiva della un tempo economicamente ed industrialmente fortissima Volkswagen; il tutto estendendo il ragionamento fino alle possibili ripercussioni europee della crisi tedesca.

LETTERA/ “Trump e Putin, la patologia degli opposti nazionalismi contro l’Europa”

Alexander Privitera, autore del saggio ‘Achtung’: “La Germania oggi deve sapersi reinventare”

“Oggi – a spiegato a Roma l’autore del saggio ‘Achtung’, Alexander Privitera – l’Europa è priva di grandi leader” in grado di reggere il confronto con quelli del passato, tra cui l’esempio tutto tedesco di “Helmut Kohl che seppe incalzare il suo omologo francese, François Mitterrand” portando al contempo avanti l’idea di un’Unione Europea “che andasse oltre l’integrazione politica ed economica” per includerne anche una “militare“: il punto di rottura – spiega – sarebbe stata “l’era Merkel” nel corso della quale “la diplomazia commerciale” fu improntata sia dal punto di vista “politico” che da quello “economico“, instaurando un modello di valorizzazione del “settore manifatturiero” che ha aperto le porte alla “dipendenza dalla Cina e da altri mercati“; sostenendo che oggi “la Germania deve reinventarsi” per tornare a contare.

SCUOLA/ Ascolto, ragioni, empatia e onestà: così la “disputa felice” insegna a pensare

Dal conto suo – invece – l’ambasciatore Michele Valensise durante la presentazione del libro ‘Achtung’ ha posto l’accento sullo “smarrimento” derivante dalla “complessa coalizione di governo a tre” che ha reso evidenti tutte le chiare “difficoltà di governabilità del Paese“; invitando poi a prestare “attenzione ai destini di una nazione che resta il perno dell’Unione Europea” anche i virtù delle sue “filiere produttive“, suggerendo di “riportare l’Atlantismo europeo al centro della strategia politica” rilanciando al contempo la “leadership europea“.

Centrale in questa fase – ha spiegato sempre Valensise durante l’evento di presentazione del saggio ‘Achtung’ – sarà una figura di “Friedrich Merz [che] incarna una Germania consapevole che, per contare davvero, deve agire all’interno dell’Europa“, nella speranza che “rimanga fedele a questa visione e che, dopo le elezioni, abbia i numeri per formare un governo solido“; ma con la certezza che “l’AfD resterà fuori dal circuito politico e parlamentare tedesco” grazie agli “anticorpi robusti” della Germania in grado di respingere le loro “narrative“.