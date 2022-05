Achtung Babies, concorrenti The Band/ Gianna Nannini: “Enrico ha una voce pazzesca”

Achtung Babies provano a trasformarsi da “tribute band” a “band” e…

Achtung Babies sono tra i concorrenti di The Band, il nuovo talent show musicale condotto da Carlo Conti su Rai1. La band ha conquistato la giuria anche durante la seconda puntata. Dopo il boom con il brano “Fix You” dei Coldplay, la band capitanata da Enrico e seguita dal tutor Rocco Tanica, si è esibita sulle note de “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla. Una performance davvero fortissima che è stata apprezzata da tutta la giuria a cominciare da Gianna Nannini. La rocker si è complimentata con il performer Enrico e ha precisato: “una voce pazzesca, che emoziona. La band deve capire come accompagnarlo, dove entrare e non entrare”. Anche Asia Argento si è complimentata con la band chiedendo a fine esibizione una piccola prova di “Message in a bottle” dei Police.

Fabrizia Santarelli, chi è la nuova concorrente Isola dei Famosi 2022/ Rivalità con Mercedesz e Maria Laura?

Detto fatto. La band ha conquistato 28 punti dopo la seconda puntata. Ma chi sono gli Achtung Babies? La band si è presentata così: “ciao sono Enrico, cantante degli Achtung Babies. Vengo da Chioggia, abito a Padova da diversi anni e faccio nella vita anche il ristoratore. Sono Stefano, batterista degli Achtung Babies e vengo da Trieste e lavoro come agente di commercio. Io sono Edo, chitarrista e vengo da Napoli. Luca sono il bassista degli Achtung Babies, sono di Roma e nella vita faccio anche l’assicuratore”. “ma vi siete accorti che siamo una barzelletta? Un romano, un triestino, un napoletano e un padovano?”.

Edoardo Tavassi, ecco Fabrizia Santarelli/ "Amo accento romano": nascerà love story?

Achtung Babies conquistano The Band

Achtung Babies sono una delle band concorrenti di “The Band“, il nuovo talent show di Rai1 condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. La band non è passata inosservata durante le prime due puntate del talent show conquistando l’attenzione della giuria composta da Gianna Nannini, Asia Argento e Carlo Verdone, ma anche dei tutor. La band è seguita da Rocco Tanica e le loro esibizione hanno fatto impazzire il pubblico da casa. Durante la prima puntata sono saliti sul palcoscenico interpretando “Fix You” dei Coldplay. Una scelta azzeccata che ha conquistato Rocco Tanica che li ha salvati.

Mercedesz Henger è rifatta?/ Ritocchi estetici dal seno alle labbra: il prima e dopo

CarloVerdone è rimasto molto colpito dalla band anche se ha precisato: “più che Coldplay mi sembravano gli U2 ma hanno un’intesa davvero perfetta, sono professionisti. Gianna Nannini, invece, ha sottolineato quanto la band sia in sintonia: “hanno una sorta di fusione nel suonare insieme, gli faccio i complimenti. Però non ho colto l’anima di Fox You nella loro interpretazione. Devono trovare l’identità”.

Ecco il video della loro esibizione:













© RIPRODUZIONE RISERVATA