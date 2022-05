Achtung Babies, The Band/ Gianna Nannini: “cantante canta meglio di Bono”

Achtung Babies conquistano coach e giuria a The Band

Prosegue l’avventura degli Achtung Babies a The Band, il talent show condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. La tribute band degli U2 capitanata da Enrico continua a conquistare sempre di più consensi. Durante l’ultima puntata, infatti, la band è tornata sul palco con il brano “Ordinary Words” dei Duran Duran lasciando senza parola la giuria composta da Asia Argento, Gianna Nannini e Carlo Verdone. La loro performance, infatti, è un tripudio di grinta ed emozione con un voto altissimo da parte dei coach: ben 31 punti. Stupore da parte della rocker Gianna Nannini che, senza girarci troppo intorno, si complimenta con il leader Enrico: “il cantante arriva proprio, mi ha emozionato oggi. Per la mia esperienza, questo cantante canta meglio di Bono. Se si staccano dagli U2, possono far bene”.

Se i coach danno come voto 31, non sono da meno nemmeno i giudici che danno un 22. La band conquista la giuria e i coach e si candida tra le possibili band vincitrici della prima edizione del programma.

Chi sono gli Achtung Babies, concorrenti di The Band

L’esperienza degli Achtung Babies a The Band prosegue a gonfie vele. Dopo le prime due esibizioni sulle note di “Fix You” dei Coldplay e “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, la band continua a raccogliere consensi. ” Ha na voce pazzesca, che emoziona. La band deve capire come accompagnarlo, dove entrare e non entrare” è stato il commento di Gianna Nannini dopo l’esibizione della seconda puntata. Ma chi sono gli Achtung Babies? La band hanno quasi 30 anni di attività alle spalle nel mondo della musica. Proprio i componenti rivelano come è nata l’idea della band: “nasciamo come tribute band U2, ma ci piaceva metterci in gioco e provare a vedere come va”.

