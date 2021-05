“Acido in faccia”: hater vuol sfregiare Alessandra Moretti/ Minacce a eurodeputata Pd

Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, ha ricevuto pesanti minacce online, nelle quali viene espresso il desiderio che la donna possa essere sfregiata. Un accadimento gravissimo, che Moretti, madre di due figli, ha voluto rendere pubblico attraverso i propri canali social ufficiali; in particolare, l’hater scrive all’esponente politica di averla vista a “Dritto e Rovescio”, trasmissione di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio.

Fin qui tutto normale, poi i toni mutano drasticamente: “Hai fatto soltanto una figura di m… Sei irritante e snervante, peggio di Grillo. Parli sopra alla gente, sei una gran cafona arrogante e spocchiosa, nonostante sei una vecchiarda comunista di m… Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati, magari con dell’acido in faccia. Quel giorno noi e mezza Italia festeggeremo. Fai vomitare”. Un discorso delirante e raccapricciante al tempo stesso, che non può non essere prontamente condannato, come testimonia la pioggia di messaggi solidali destinati proprio alla Moretti, la quale ha voluto comunque commentare l’episodio che, suo malgrado, l’ha vista protagonista.

ALESSANDRA MORETTI MINACCIATA: “ACIDO IN FACCIA”

Alessandra Moretti, sul proprio profilo Facebook, ha replicato all’autore del messaggio con una risposta pubblica, nella quale ha asserito quanto segue: “A me i leoni da tastiera che poi sono conigli nella vita vera non hanno mai spaventato. Mi preoccupa invece, e molto, l’odio contro le donne e in particolare contro quelle che si espongono di più. Mi preoccupa il fatto che molte donne non abbiano i mezzi per difendersi da queste minacce gravissime, che possano essere indotte a fare passi indietro rispetto alle loro idee, ai percorsi di vita e professionali, spesso portati avanti con grandi sacrifici personali”. L’eurodeputata ha quindi esortato tutte le donne a denunciare sempre, così come ha fatto lei, al fine di individuare il loro hater, rimarcando che – a suo giudizio – anche le multinazionali dei social e del web dovrebbero fare di più per rendere la rete un terreno di libertà per tutte, che in questo momento è “un recinto per bestie feroci”. Infine, ha annunciato la sua volontà di scrivere alla Commissaria Europea competente affinché si acceleri al fine di tutelare la dignità delle persone sui social contro ogni forma di violenza, compreso l’hate speech.

Dopo una trasmissione televisiva, sono stata minacciata di essere sfregiata con l’acido. Non è più tollerabile tanto odio e tanta violenza. Le multinazionali del web e dei social devono agire in fretta perché questa non è civiltà. @eurodeputatipd @pdnetwork pic.twitter.com/3GwnV6MC5t — Alessandra Moretti (@ale_moretti) May 21, 2021





