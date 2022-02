Acilia, salumiere ucciso per strada a colpi di pistola/ “Killer è fuggito a piedi”

Agguato all’alba oggi ad Acilia. Un uomo di 48 anni è stato ucciso con tre colpi di pistola. Si tratta di Paolo Corelli, un salumiere di un supermercato di Fiumicino che era appena uscito di casa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato affrontato da due persone in sella ad una moto. Uno sarebbe sceso e gli avrebbe sparato in mezzo alla strada, vicino all’auto su cui stava per salire per andare a lavoro. Non gli hanno dato scampo: caduto sull’asfalto, il 48enne è stato poi finito con un proiettile al torace, non alla testa.

Questo particolare, unito al fatto che la vittima è incensurata, fa pensare che possa trattarsi di una vendetta per motivi personali, non un regolamento di conti nel mondo della malavita. Paolo Corelli è morto subito, nonostante l’intervento di un’ambulanza e un’automedica del 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Ostia e del Nucleo investigativo che hanno isolato la zona. Sono stati recuperati alcuni bossoli esplosi dall’arma automatica, pare che possano essere almeno cinque.

OMICIDIO ACILIA: GIÀ SENTITE ALCUNE PERSONE

Gli investigatori si stanno concentrando anche sui filmati di alcune telecamere della zona che potrebbero aver ripreso qualche particolare utile per fare chiarezza sull’omicidio di Acilia. Inoltre, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbero già sentito alcune persone per ricostruire la vicenda, tra cui alcuni conoscenti della vittima. Si sta indagando sull’attività di Paolo Corelli e sulle sue conoscenze, così come sui contatti personali delle ultime ore, ad esempio nella giornata di ieri. Non è chiaro se avesse problemi con qualcuno e al momento l’ipotesi della rapina non sarebbe tra quelle tenute maggiormente in considerazione dagli inquirenti.

D’altra parte, oggi a Ore 14 è emerso che il fratello della vittima è detenuto agli arresti domiciliari per una vicenda di droga, inoltre si tratta dello stesso quadrante da cui partì il commando che sparò a Manuel Bortuzzo a Casal Palocco. Non si esclude neppure che il killer possa abitare lì, anche perché sarebbe stato visto andare via a piedi.



