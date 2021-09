Acireale, carabiniere vuole sedare lite: gli sparano/ Follia durante prima comunione

Un carabiniere è stato ferito gravemente con un colpo di pistola ad Acireale, in provincia di Catania, dopo essere intervenuto fuori da una chiesa per sedare una lite. Si tratta del vicebrigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, che era fuori servizio quando è scoppiata la lite. Il 43enne si trovava nella chiesa di S. Maria degli Ammalati, nella frazione di Guardia Manfano, in quanto il figlio aveva ricevuto la prima comunione. Ma intorno alle 20 circa sul sagrato è scoppiata una lite tra le famiglie di due ex coniugi, genitori di un altro bambino che aveva fatto la comunione.

Il carabiniere, assistendo alla lite che stava coinvolgendo una decina di persone, ha deciso si intervenire per aiutare una pattuglia di colleghi che erano intervenuti in quel momento per sedare l’alterco. Quindi, si è avvicinato al gruppo, quando all’improvviso è stato colpito al collo da un proiettile esploso da un uomo di 69 anni.

CARABINIERE FERITO PER SEDARE LITE: SI TEME LESIONE MIDOLLO

Il colonnello Rino Coppola, comandante provinciale di Catania, ha spiegato – come riportato dal Corriere della Sera – ha ricostruito la dinamica dei fatti, chiarendo che la rissa «ha coinvolto circa dieci persone e Grasso è intervenuto per aiutare i colleghi pur essendo fuori servizio. Un uomo all’improvviso ha sparato un colpo che lo ha colpito». Il vicebrigadiere è stato quindi trasportato presso l’ospedale di Catania, invece l’aggressore è stato subito bloccato sul posto dai carabinieri, che lo hanno fermato con l’accusa di tentato omicidio. Pare che il sottufficiale sia vigile e cosciente, ma non riesca a muovere le braccia e le gambe.

carabinIl timore è che abbia riportato una lesione al midollo. Al momento si trova ricoverato con prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro. Secondo quanto riportato dall’AdnKronos, il carabiniere Sebastiano Giovanni Grasso sarà sottoposto ad un’operazione chirurgica.



