Acireale: in vendita Castello Scammacca/ Il set de Il Padrino III a 6 milioni di euro

La notizia sta facendo il giro del mondo: è in vendita il Castello de Il Padrino III ad Acireale. La bellissima location teatro delle riprese del capolavoro di Francis Ford Coppola è in vendita. Mentre Il Padrino torna in sala 50 anni dopo la prima uscita, il film sarà al cinema il 22 marzo e uscirà anche un cofanetto in 4K con i 3 capitoli. Pensare alla famosa scena, quando Calò sussurra a Don Lucchesi “Il potere logora chi non ce l’ha”. Oggi, beh, siamo curiosi di scoprire chi sarà il nuovo proprietario della magione. Diamo ora qualche numero. La dimora costruita alla fine dell’ottocento è circondata da un parco di 8.500 mq.

L’imponente proprietà della nobile famiglia Pennisi di Floristella è in stile neogotico. L’ingresso, da piazza Pennisi, scorge su un viale affiancato da una duplice fila di palme di alto fusto. La struttura è composta da tre edifici su due livelli, con due torri a pianta rettangolare, proprio come un castello delle fiabe. Il portico a tre arcate apre l’accesso alla favolosa scala monumentale di marmo. Questa, si biforca ai lati e conduce al primo piano. Dove, sulla parete centrale, spicca il ritratto del Barone.

Il Castello de Il Padrino III: tutti i dettagli sulla struttura

Volgendo lo sguardo all’insù: il soffitto della scala è a cassettoni in legno, con l’iniziale del cognome della famiglia e lo stemma gentilizio. Al piano troviamo le camere da letto e gli ampi saloni con due terrazze ognuna di mq.130 circa. Il salone è dominato da un imponente camino con l’iniziale del cognome della famiglia. Ancora, la vista è mozzafiato da cinque grandi finestre bifore ornate da colonnine, si ammira il panorama sul parco di mq.8500, pieno di alberi e cespugli. Al piano rialzato c’è un appartamento di 12 stanze tra camere da letto, servizi e saloni di rappresentanza.

Non solo, all’interno c’è una cappella adornata da volte raffiguranti il cielo stellato e i santi. Tuttavia, questa maestosa e prestigiosa ha ospitato illustri personaggi di tutto il mondo. È set di film famosi: Un bellissimo novembre di Mauro Bolognini, interpretato dalla stupenda Gina Lollobrigida e Il Padrino III di Francis Ford Coppola, interpretato dal grande Al Pacino. Ancora, i futuri proprietari verseranno la cifra di 6 milioni di euro per averne le chiavi.



